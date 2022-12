‘Estou forte e com muita esperança no meu tratamento’, diz Pelé

O ex-jogador de futebol, Pelé, 82 anos, usou as redes sociais neste sábado, 3, para tranquilizar os fãs. Na publicação, o rei do futebol afirmou que “está forte e com muita esperança no tratamento.” Pelé agradeceu a equipe médica e de enfermagem do hospital Albert Einstein, onde está internado desde o dia 29 de novembro.

Pelé divulgou também o novo boletim médico. O quadro de saúde do ex-jogador está estável e ele responde bem ao tratamento com antibióticos para uma infecção respiratória.

“Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h."