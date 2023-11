Coritiba x Botafogo: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo Brasileirão

Coritiba e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 36ª rodada do Brasileirão.

O Coritiba enfrenta uma campanha desafiadora no Brasileirão, encontrando-se na penúltima posição e já rebaixado, com 22 derrotas, oito vitórias e cinco empates, totalizando 29 pontos. Em contrapartida, o Botafogo, apesar de ocupar o terceiro lugar, vive um período de instabilidade, somando 18 vitórias, nove derrotas e oito empates, totalizando 62 pontos. No histórico geral entre as equipes, foram disputados 54 jogos oficiais, com 23 vitórias para o Botafogo, 17 para o Coritiba e 14 empates.

A partida entre as duas equipes ocorrerá com os portões do Couto Pereira fechados, devido a uma punição imposta ao Coritiba. Além disso, é importante destacar que o Botafogo enfrenta uma fase desafiadora, sem vencer há oito rodadas, o que contribui para o atual período de instabilidade vivenciado pelo clube carioca.

Escalações do Coritiba contra o Botafogo

Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Andrey (Willian Farias), Bruno Gomes e Sebastián Gómez; Maurício Garcez, Diogo Cesar e Jesé Rodriguez. Técnico: Guto Ferreira.

Escalações do Botafogo contra o Coritiba

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Coritiba x Botafogo pelo Brasileirão hoje

O jogo desta quarta-feira, 29, às 21h30 entre Coritiba e Botafogo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Botafogo hoje

O jogo desta quarta-feira, 29, às 21h30 entre Coritiba e Botafogo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo do Botafogo online hoje?

A partida será transmitida pelo Premiere e pela TV Globo, que possuem transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Botafogo?

03/12 - Botafogo x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

06/12 - Internacional x Botafogo - Campeonato Brasileiro

Quais são os próximos jogos do Coritiba ?