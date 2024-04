Corinthians x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Feminino

O Corinthians x Fluminense se enfrentam neste domingo, 28, às 11h, no Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 7º rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e terá transmissão do Sportv e Globoplay.

O Timão entra em campo para defender sua invencibilidade e liderança na competição, enquanto o Fluminense busca se aproximar do topo da tabela.

Como mandante no confronto, o Corinthians busca manter sua invencibilidade e liderança na competição, enquanto o Fluminense almeja ascender na classificação.

Esta será a quinta vez que o Corinthians jogará na Neo Química Arena nesta temporada, estabelecendo um recorde para o primeiro semestre desde a inauguração do estádio em 2018. Além disso, o clube está próximo de igualar o recorde de seis jogos disputados em uma temporada inteira, estabelecido em 2022.

Até o momento, o Corinthians acumula 16 pontos, com cinco vitórias e um empate. Por outro lado, o Fluminense ocupa a 12ª posição na tabela, somando cinco pontos, uma vitória, dois empates e três derrotas.

O time carioca precisará surpreender suas adversárias para conquistar um resultado positivo em Itaquera. Vale ressaltar que esta será a primeira partida entre as duas equipes no Campeonato Brasileiro Feminino, já que esta é a estreia do Fluminense na Série A1.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x Fluminense hoje pelo Campeonato Brasileiro Feminino?

Como assistir online o jogo do Corinthians x Fluminense hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

