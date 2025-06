Copa de 2026: como medida de Trump sobre veto a cidadãos de 12 países pode impactar os jogos

A nova medida de Donald Trump, que pretende vetar a entrada de cidadãos de 12 países nos Estados Unidos, gerou uma série de questionamentos, especialmente entre os fãs de futebol.

A dúvida é: como o veto impactará a participação de jogadores da Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá?

A proibição, que entra em vigor na próxima segunda-feira, 9, vetará a entrada de cidadãos de Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen.

Além disso, também haverá restrições para viajantes de Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela.

Mas, para os atletas que irão disputar o torneio, a medida não terá efeito. Entre as exceções estipuladas por Trump, destacam-se os jogadores, portadores de green card e cidadãos com dupla nacionalidade, segundo o The New York Times.

Exceções para jogadores e membros da comissão técnica

jogadores, treinadores e seus familiares que viajam aos Estados Unidos para disputar grandes competições esportivas, como a Copa do Mundo de 2026, continuarão autorizados a entrar no país. A medida garante, por exemplo, a participação de atletas de nações afetadas pela proibição, como o Irã. Outras competições internacionais: a exceção também se aplica a outros eventos esportivos internacionais, como os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, onde atletas de países afetados também poderão participar sem restrições.

Outras exceções importantes da medida

cidadãos estrangeiros com residência permanente nos EUA estão liberados da proibição. A versão anterior da medida, em 2017, causou confusão nos aeroportos, mas o governo esclareceu que portadores do green card não seriam barrados. Desta vez, a exceção já está prevista diretamente na ordem executiva. Cidadãos com dupla nacionalidade: indivíduos que possuem cidadania americana, mesmo que também sejam cidadãos de um dos países incluídos na lista de restrições, podem continuar entrando nos Estados Unidos normalmente.

Exceções para solicitantes de visto e refugiados