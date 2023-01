Conmebol aumenta premiação da Libertadores para 2023; veja valores

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira, 9, os valores da premiação paga aos clubes participantes da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana, da Recopa e da Copa Libertadores Feminina.

A entidade aumentou em 23% os valores pagos e vai distribuir no total US$ 300 milhões, em conversão direta R$ 1,57 bilhão. Cada competição teve um aumento diferente.

Na Copa Libertadores, o aumento foi de 21%. Uma outra novidade será um pagamento extra de US$ 300 mil para cada vitória na fase de grupos. Se o clube vencer os seis jogos, fatura US$ 3 milhões pagos a todos que participam dessa fase e mais US$ 1,8 milhão.

Com os novos valores, o campeão da competição leva US$ 28,05 milhões, cerca de R$ 147,5 milhões.

Premiação da Libertadores

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões) + US$ 300 mil (R$ 1,57 milhão) por vitória.

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,9 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,1 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,7 milhões)

Campeão: US$ 18 milhões (R$ 94,5 milhões)

No total, US$ 207,8 milhões (R$ 1,09 bilhão) serão distribuídos.

Premiação da Copa Sul-americana

A segunda competição mais importante da América do Sul teve um incremento de 30% no valor da premiação em comparação a 2022.

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,7 milhões) + US$ 100 mil (R$ 525 mil) por vitória

Oitavas de final: US$ 550 mil (R$ 2,9 milhões)

Quartas de final: US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,2 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 26,25 milhões)

Premiação da Recopa

Na competição que reúne o campeão da Libertadores e da Sul-americana, o prêmio para o campeão será de US$ 1,8 milhão e US$ 900 mil ao vice. A edição de 2023 será entre o Flamengo e o Independiente del Valle.

Premiação da Libertadores Feminina

A premiação da Copa Libertadores foi reajustada em 68%, o maior aumento entre as competições da Conmebol.

Participação: US$ 50 mil (R$ 262,5 mil)

Terceiro lugar: US$ 250 mil (R$ 1,31 milhão)

Vice-campeão: US$ 600 mil (R$ 3,15 milhão)

Campeão: US$ 1,7 milhão (R$ 4,3 milhões)

