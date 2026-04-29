Conheça a dieta do queniano que correu Maratona de Londres em menos de 2h e bateu recorde

Pão com mel no café da manhã marcou a preparação imediata do queniano Sebastian Sawe antes da Maratona de Londres, neste domingo, 26. Essa foi a refeição registrada antes de o atleta completar os 42,195 quilômetros em 1 hora, 59 minutos e 30 segundos, marca que o colocou como o primeiro homem a concluir uma maratona oficial abaixo de duas horas.

A escolha alimentar prioriza carboidratos de rápida absorção, recurso comum em provas de resistência. O resultado, no entanto, está associado a um conjunto de fatores. Segundo o treinador Claudio Berardelli, o atleta chegou a cumprir semanas com até 240 quilômetros de treino, volume que indica alta carga de preparação física.



“Nas últimas seis semanas, ele estava percorrendo uma média de 200 km ou mais por semana, com um pico de 241 km. Eu sabia que ele estava em ótima forma para Berlim, mas não conseguia se expressar por causa das condições. Mas, quando comecei a vê-lo correr como antes de Londres, pensei: 'Ei, algo especial pode surgir'”, disse, em entrevista ao The Guardian, jornal britânico. A declaração faz referência à prova de setembro, quando condições climáticas afetaram o desempenho.

O treinador também apontou o uso de tênis tecnológicos como um dos elementos envolvidos no desempenho. Os modelos utilizados pesam menos de 100 gramas e são desenvolvidos para otimizar velocidade e economia de energia.

“Não há dúvida de que estamos na nova era das corridas de maratona graças aos tênis e à nutrição adequada”, afirmou.

Durante a prova, o atleta recorreu a géis de carboidrato, estratégia adotada para manutenção de energia ao longo do percurso. O uso desse tipo de suplementação é comum em competições de longa duração, especialmente em provas superiores a duas horas.

A base alimentar antes da corrida segue lógica fisiológica: carboidratos funcionam como principal fonte energética, enquanto refeições leves reduzem impacto digestivo durante o esforço contínuo.

Após a vitória, o atleta manteve a mesma linha de consumo. Recusou bebida alcoólica e optou por hidratação simples. “Não bebi nada para comemorar, só água”, disse. “Comi arroz e um pedaço de frango no jantar. Foi bem simples”, afirmou ao jornal britânico.

Na mesma entrevista, Sawe projetou novos resultados. “É só uma questão de tempo. Se você tiver uma boa preparação inicial para qualquer corrida, então tudo é possível”, declarou. A meta mencionada envolve a tentativa de reduzir ainda mais o tempo, com foco na maratona de Berlim, prevista para setembro.

Como Sawe se preparou para a corrida?

Sebastian Sawe treina num acampamento de alta altitude em Kapsabet, no oeste do Quênia, vivendo em quartos compartilhados com outros atletas e vê a esposa e o filho aproximadamente duas vezes por mês, segundo o Art Voice. Colegas e treinadores o descrevem como calmo, analítico e profundamente focado, um perfil quase inteiramente discreto fora das competições.

Chegou ao atletismo de estrada de forma inusitada: em 2022, foi contratado como liebre na Meia Maratona de Sevilha. É treinado pelo italiano Claudio Berardelli e patrocinado pela Adidas.

Desde então, acumulou quatro vitórias em quatro maratonas disputadas, todas em tempo abaixo de 2:03.

"Não acreditei", disse após o recorde. "Mas estava bem preparado, e o treinamento que fiz — os resultados vieram agora."