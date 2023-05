Confira os jogos de hoje, segunda-feira, 15; onde assistir e horários

Liverpool pelo Campeonato Inglês, Brasileirão feminino e demais competições europeias são os destaques desta segunda-feira de futebol.

Na Inglaterra, o Liverpool entra em campo mirando encostar no G4 e garantir vaga na Champions League. A equipe é a quinta colocada, quatro pontos do primeiro do G4, o Manchester United.

Pelo Brasileirão feminino, destaque para o clássico Flamengo e São Paulo.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Italiano

15h45 - Sampdoria x Empoli - ESPN 4 e Star+

Campeonato Espanhol

16h - Real Betis x Rayo Vallecano - Star+

Campeonato Inglês

16h - Leicester City x Liverpool - ESPN e Star+

Campeonato Brasileiro feminino

20h - Flamengo x São Paulo - SporTV

Onde assistir ao vivo o jogo da Betis ; veja horário

O jogo Real Betis x Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo no Star+.

Qual canal irá passar o jogo do Liverpool?

O jogo do Liverpool irá passar na ESPN e Star+

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

20h - Flamengo x São Paulo - Brasileirão Feminino

ESPN

16h - Leicester City x Liverpool - Campeonato Inglês

ESPN 4

15h45 - Sampdoria x Empoli - Campeonato Italiano

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

15h45 - Sampdoria x Empoli - Campeonato Italiano

16h - Leicester City x Liverpool - Campeonato Inglês

