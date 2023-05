Man City e Inter de Milão disparam como favoritos à final da Champions League no mercado de apostas

A UEFA Champions League já está em sua reta final e nesta semana acontecem as partidas de ida válidas pela semifinal da competição. Real Madrid, Manchester City, Milan e Internazionale são as equipes restantes que disputam o título da temporada 2022/23. No entanto, o mercado de apostas já parece ter seus favoritos à grande final na Turquia, dia 10 de junho.

Manchester City é favorito contra a tradição do Real Madrid

De acordo com análise da Betfair, o Manchester City entra em campo com grande favoritismo contra o Real Madrid. A casa de apostas especialista em probabilidades esportivas aponta 44% de chances de vitória para o time inglês neste primeiro confronto – odds de 2.15, ou seja, para cada R$1 apostado, o retorno ao apostador é de R$2,15 caso o resultado se concretize.

Já o clube espanhol comandado por Carlo Ancelotti e campeão 14 vezes da Champions League tem 29% de probabilidade de vitória (odd de 3.25). As chances de empate são de 27% (odd de 3.5).

Segundo a Betfair, o astro norueguês Erling Haaland é o grande candidato para balançar as redes a qualquer momento – são 53% de chances (odd de 1.9). Com 12 gols até esta etapa da competição, Haaland também é o favorito para artilharia do torneio com 99% de chances (odd de 1.01). Do lado merengue, o jogador favorito a marcar é o francês Karim Benzema com 40% de chances (odd de 2.5).

O jogo está marcado para esta terça-feira (09) às 16h, no horário de Brasília, no Estádio Santiago Bernabéu em Madrid. A partida de volta acontece no dia 17 de maio em Manchester. As chances de classificação do Manchester City à final são de 71% (odd de 1.33) contra 29% do Real Madrid (odd de 3.25)

No clássico italiano, Inter de Milão deve levar a melhor

Do outro lado da chave, Milan e Inter protagonizam um clássico repleto de história e rivalidade no futebol europeu. Mas, segundo a Betfair, um lado já aparece como favorito à classificação. De acordo com a casa de apostas, a Inter de Milão entra em campo com leve favoritismo – são 38% de chances de vitória (odd de 2.4), contra 31% do Milan (odd 3.0). A probabilidade de empate é de também 31%.

Os jogadores com maiores chances de balançar as redes são os atacantes Edin Dzeko e Lautaro Martínez da Inter, cada um com 36% (odd de 2.8). Do lado rubro-negro, o francês Olivier Giroud se destaca com 28% de chances (odd de 3.6) de marcar na semifinal da UEFA Champions League.

A partida acontece às 16h desta quarta-feira (10) no San Siro. Já o jogo de volta está marcado para o dia 16 de maio no mesmo estádio. As chances de classificação da Inter à final são de 57% (odd de 1.65) contra 43% do Milan (odd de 2.2)

Confira as probabilidades de título para cada time:

1º) Manchester City – 57% (odd de 1.67)

2º) Real Madrid – 21% (odd de 4.5)

3º) Inter de Milão – 12% (odd de 7.5)

4º) Milan – 10% (odd de 9.5)