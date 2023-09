Com decisão aos domingos, Copa do Brasil 2023 terá novas oportunidades de parcerias comerciais

Neste domingo, 24, São Paulo e Flamengo realizam, às 16h, no Morumbi, o confronto decisivo para conhecer o campeão da Copa do Brasil de 2023. Na partida de ida, o Tricolor Paulista venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, com gol de Calleri. Marcados para os fins de semana, as finais da competição nacional ganham novos contornos em dias “não comerciais” para parte do público, com possibilidade de ativações de marcas e patrocinadores junto ao evento.

Em edições recentes do torneio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), algumas decisões tiveram ao menos um dos duelos disputados no fim de semana. Em 2021, o primeiro jogo da final entre Atlético-MG e Athletico, no Mineirão, ocorreu no domingo (12 de dezembro), com o duelo de volta e a confirmação do título do Galo acontecendo três dias depois. Em 2020 - disputada no início de 2021 devido à pandemia de Covid-19 -, os confrontos da conquista do Palmeiras diante do Grêmio foram aos domingo (28 de fevereiro e 7 de março).

A opção pela decisão aos fins de semana segue uma tendência adotada no continente. Desde 2019, a Conmebol implementou, na Libertadores da América e na Copa Sul-Americana, finais em jogo único, com sedes pré-definidas pela entidade. O modelo foi inspirado no adotado pela UEFA nas principais competições europeias: Champions League, Europa League e Conference League.

De acordo com especialistas, o movimento de marcar os jogos para fins de semana abre possibilidades para ações inéditas e fora do habitual dos dias comerciais. Para Bernardo Caixeta, gerente de marketing e relações esportivas da Penalty, a relação do brasileiro com grandes eventos facilita o processo.

"Pelo horário e por ser no final de semana, acredito que o timing seja melhor para ativações tanto durante a partida, quanto no entorno do estádio. No futebol também tem a cultura de se acompanhar os jogos com os amigos, em casa ou nos bares, e por ser em um dia em que as pessoas normalmente não estão trabalhando, o jogo provavelmente terá uma maior audiência, o que acaba sendo positivo para as marcas parceiras", afirma.

Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de clubes como Bahia, Cruzeiro e Vasco, “Essa medida pode ter um impacto positivo até mesmo para os clubes, se eles souberem aproveitar a oportunidade. Como são jogos com uma alta demanda de ingressos, as equipes podem pensar em estratégias que gerem benefícios específicos e únicos para aqueles sócios-torcedores que não vão conseguir ir ao jogo e, por ser no fim de semana, há um aumento considerável no leque de possibilidades para serem trabalhadas”.

"Quando se faz uma final no fim de semana, por exemplo no domingo, o sábado, que é um dia não comercial para muitas pessoas, em que o público está buscando entretenimento. Se as marcas souberem ativar na véspera do evento, você tem a possibilidade de impactar o consumidor que está em um momento ocioso, buscando entretenimento. Isso pode gerar um resultado interessante", Fábio Wolff.