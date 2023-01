Clube rival de Cristiano Ronaldo quer contratar Messi e pode oferecer salário milionário; entenda

O mercado da bola na Arábia Saudita continua movimentado. Após o Al Nassr anunciar a contratação de Cristiano Ronaldo, outro craque poderá jogar no país. O Al Hilal, clube rival do time de CR7, pretende contratar Lionel Messi, atacante do PSG.

De olho na candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030, a Arábia Saudita está buscando investir no futebol do país e trazer "embaixadores" para o projeto. Segundo o portal espanhol "Mundo Deportivo", as informações é que o Al Hilal ofereça um salário anual de 280 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) para ter Messi. Esse valor seria superior ao que o Al Nassr paga ao craque português.

Um dos grandes nomes da equipe ao lado de Neymar e Mbappé, Messi está bem encaminhado para renovar seu contrato com o PSG, que será até o final dessa temporada. O jogador se mostrou disposto a estender sua permanência, porem a única pendência era em relação ao tempo do novo vínculo.

Atual campeão do mundo pela Argentina, o craque estreitou sua relação com o mundo árabe sendo nomeado embaixador do turismo no país. Esse vínculo foi justamente após a ida para o PSG, que são comandados pelos donos da empresa de aviação Qatar Airways.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

LEIA TAMBÉM: