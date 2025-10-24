Esporte

Brasileira vence campeonato mundial de taekwondo na China

Brasil volta a ganhar a competição após duas décadas desde o primeiro título

Taekwondo: Maria Clara Pacheco, de vermelho, derrota sul-coreana, de azul (World Taekwondo)

Taekwondo: Maria Clara Pacheco, de vermelho, derrota sul-coreana, de azul (World Taekwondo)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18h33.

Após duas décadas do primeiro título do Brasil, Maria Clara Pacheco, de 22 anos, venceu o Campeonato Mundial de taekwondo na manhã desta sexta-feira, 24, na China.

Pacheco conseguiu a medalha de ouro na categoria dos 57 quilos ao derrotar a sul-coreana Yu-Jin Kim, campeã olímpica em Paris em 2024.

O primeiro título brasileiro havia sido conquistado em 2005, por Natália Falavigna, e, desde então, o país enfrentava um hiato de vitórias no mundial da modalidade.

“É uma emoção que eu não consigo explicar, é a primeira vez que eu ganho um título tão importante e era realmente o objetivo do ano. Estou muito feliz, agradeço a todos que estavam na torcida", afirmou a campeã.

Sobre a atleta

Maria Clara Pacheco lidera o ranking dos 57kg. Só em 2025, foram dois títulos de Grand Prix, o primeiro em Charlotte (Estados Unidos) e o segundo em Muju (Coreia do Sul), além do ouro inédito para Brasil nos nos Jogos Mundiais Universitários, em Essen (Alemanha).

Com o título desta sexta, o Brasil chega a 24 medalhas em Mundiais, com dois ouros, oito pratas e 14 bronzes.

Acompanhe tudo sobre:EsportesArtes marciais

Mais de Esporte

Final de Flávia Saraiva no Mundial: onde assistir e horários da prova

Palmeiras perde de 3 a 0 para o LDU e se complica na Libertadores

Tiago Splitter assume Portland e se torna 1º técnico brasileiro da NBA

Messi renova com o Inter Miami e jogará até os 41 anos

Mais na Exame

Ciência

IA desenvolve relógio biológico que mede envelhecimento com precisão

Pop

Conheça os filmes de ficção científica favoritos dos cientistas

Mercados

Bolha à vista? Investidores reagem à euforia da IA com táticas da era pontocom

Carreira

Como criar uma equipe que aprende rápido e inova sempre