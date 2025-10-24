Brasileira vence campeonato mundial de taekwondo na China

Após duas décadas do primeiro título do Brasil, Maria Clara Pacheco, de 22 anos, venceu o Campeonato Mundial de taekwondo na manhã desta sexta-feira, 24, na China.

Pacheco conseguiu a medalha de ouro na categoria dos 57 quilos ao derrotar a sul-coreana Yu-Jin Kim, campeã olímpica em Paris em 2024.

O primeiro título brasileiro havia sido conquistado em 2005, por Natália Falavigna, e, desde então, o país enfrentava um hiato de vitórias no mundial da modalidade.

“É uma emoção que eu não consigo explicar, é a primeira vez que eu ganho um título tão importante e era realmente o objetivo do ano. Estou muito feliz, agradeço a todos que estavam na torcida", afirmou a campeã.

Sobre a atleta

Maria Clara Pacheco lidera o ranking dos 57kg. Só em 2025, foram dois títulos de Grand Prix, o primeiro em Charlotte (Estados Unidos) e o segundo em Muju (Coreia do Sul), além do ouro inédito para Brasil nos nos Jogos Mundiais Universitários, em Essen (Alemanha).

Com o título desta sexta, o Brasil chega a 24 medalhas em Mundiais, com dois ouros, oito pratas e 14 bronzes.