Barcelona x Porto: onde assistir, horários e escalações pela Champions League

O Barcelona e o Porto se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 17h, no Estádio Olímpico Lluis Companys, na Espanha. A partida é válida pelao Grupo H da 5º rodada da Champions League.

O Barça lidera o Grupo H com nove pontos e poderá garantir sua vaga nas oitavas de final se vencer nesta terça-feira. No entanto, o clube catalão precisa se recuperar da inesperada derrota por 1 a 0 para o Shakhtar Donetsk na última rodada.

Entretanto, o técnico Xavi enfrentará dificuldades devido a desfalques cruciais na equipe. O mais significativo é a ausência do meia Gavi, que sofreu uma grave ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a Data FIFA e não poderá atuar pelo restante da temporada 2023/24. Além disso, o goleiro Ter Stegen, com uma lesão nas costas, também está fora, sendo outra baixa importante para o time.

Situação do Porto

Por outro lado, o Porto também pode garantir sua classificação em caso de vitória sobre o Barcelona. A equipe está na segunda posição do Grupo H, com os mesmos nove pontos que o Barcelona, mas atrás nos critérios de desempate. Na última partida, os portugueses venceram o Royal Antwerp por 2 a 0 no Estádio do Dragão.

Há incerteza na participação do lateral brasileiro Wendell, que está na fase final de recuperação de uma lesão muscular. Contudo, o time liderado pelo técnico Sergio Conceição continua com um departamento médico cheio, e Samuel Portugal, Ivan Marcano, Gabriel Verón e Ivan Jaime estão fora de ação.

Provável escalação do Barcelona

Peña; João Cancelo, Ronald Araújo, Koundé, Balde; Gundogan, De Jong, Pedri; Raphinha, Lewandowski, João Félix.

Técnico: Xavi Hernández.

Provável escalação do Porto

​Diogo Costa; João Mário, Pepe, Carmo, Sanusi; Galeno, Varela, Eustáquio, Pepê; Evanílson, Taremi.

Técnico: Sérgio Conceição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona pela Champions League?

O jogo desta terça-feira, às 17h, entre Barcelona x Porto terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Barcelona?

Você pode assistir a partida online pela HBO Max.

Qual é o próximo jogo do Barcelona?