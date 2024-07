Atlético-MG x Flamengo: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão na Globo e Premiere, além de estar disponível no Globoplay.

Atlético-MG está na 11ª posição com 18 pontos, buscando subir na tabela. O Flamengo, líder do campeonato com 27 pontos, entra em campo buscando manter a liderança e se distanciar dos adversários.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

