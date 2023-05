CBF anuncia que Ramon Menezes convocará seleção brasileira para próximos amistosos

Quase seis meses após a eliminação na Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira irá para o seu segundo compromisso oficial sem um técnico. A CBF anunciou que Ramon Menezes seguirá como treinador interino da equipe.

Menezes irá convocar jogadores para dois amistosos em junho -- contra Guiné, dia 17, em Barcelona, e Senegal, dia 20, em Lisboa -- no próximo domingo, 28, ás 11h30, na sede da CBF. O técnico comanda a equipe sub-20 no Mundial da Argentina e viajará para o Brasil para divulgar a relação de convocados.

No comunicado, a CBF reforça que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, segue com objetivo de definir o novo treinador em breve. O italiano Carlo Ancelotti é o favorito para o cargo. Ele somente assumiria a Seleção após o fim da temporada europeia. Porém, o treinador reforçou em diferentes oportunidades que deseja seguir no Real Madrid.

Quem é Ramon Menezes, técnico interino da Seleção Brasileira

Ex-jogador, Ramon se aposentou dos gramados em 2013. Ele atua como treinador desde 2015 e já passou por oitos clubes. O seu principal trabalho foi à frente do Vasco em 2020, com bom inicio, ele deixou o time em meio a mudanças políticas no clube carioca. Ramon teve 56% de aproveitamento.

Com a seleção Sub-20, foram 17 jogos, sendo 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas, um aproveitamento de 72,5%. Foram 40 gols marcados e 14 sofridos. A campanha no Sul-Americano garantiu o título de forma invicta. O Brasil não era campeão da competição desde 2011 e está classificado para o mundial da categoria.