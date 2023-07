Após início ruim e adiamento de jogo, Bia Haddad estreia com vitória em Wimbledon

Após um começo ruim, em que teve quebra de saque logo no primeiro game, e o adiamento da partida por causa da chuva em Londres, Bia Haddad, 13.ª do mundo, derrotou a cazaque Yulia Putintseva, número 56 no ranking mundial, na estreia de Wimbledon, por 2 sets a 1 (3/6, 6/0 e 6/4), com direito a pneu, em 2h08. O jogo estava previsto originalmente para terça-feira e, nesta quarta-feira foi paralisado duas vezes: a primeira com 4 a 1 para Putintseva e depois com 5 a 2 para a rival e a brasileira servindo.

Cabeça de chave 13 do torneio, Bia Haddad chega em Wimbledon após uma preparação turbulenta na grama. Ela disputou apenas três partidas na superfície e sofreu uma lesão que a tirou do torneio de Birmingham. Depois, em Eatsbourne, Bia abandonou o jogo contra Martic, na segunda rodada, por precaução.

Essa é a terceira vez que Bia avança à segunda rodada em Wimbledon, seu melhor resultado no Grand Slam até aqui (alcançou em 2017 e 2019). Semifinalista em Roland Garros, a brasileira vai encarar a romena Jaqueline Cristian, número 133 do mundo, que passou pela italiana Lucia Bronzetti por 6/3 6/4. Será o primeiro encontro entre as duas.