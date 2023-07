As lições de Björn Borg, tenista cinco vezes campeão de Wimbledon

A 136ª edição do torneio de tênis mais antigo do mundo, Wimbledon, acontece até 16 de julho e ocupa um lugar especial entre as parcerias esportivas da Rolex, marcando o início de seu relacionamento com o tênis mais de 40 anos atrás, que agora se estende a todos os quatro torneios do Grand Slam.

O palco da quadra central já sediou muitos duelos épicos na história do jogo e um jogador particularmente sinônimo de seu gramado sagrado é o Rolex Testimonee Roger Federer. O tenista suíço tem um recorde de oito títulos individuais masculinos e comemora o 20º aniversário desde seu primeiro triunfo em 2003, uma vitória que iniciou sua era de domínio no jogo moderno, no qual conquistou 20 títulos de Grand Slam individuais.

“É muito especial ganhar oito títulos. Wimbledon sempre foi meu torneio favorito e sempre será meu torneio favorito. Meus heróis caminharam pelos terrenos aqui. Por causa deles, acho que me tornei um jogador melhor e manter o recorde de mais títulos individuais masculinos obviamente significa muito para mim. Fazer parte da história de Wimbledon é realmente incrível", diz Federer.

Os campeonatos também foram uma rica fonte de sucesso para Björn Borg, que conquistou cinco títulos consecutivos entre 1976 e 1980. “Sempre foi meu sonho jogar em Wimbledon. Em 1972, joguei a final júnior de Wimbledon na quadra dois e, depois de vencer, corri para a quadra central para assistir ao set final da final masculina. Foi uma experiência inacreditável e eu disse a mim mesmo: 'Um dia vou jogar nesta quadra'. Quando meu sonho se tornou realidade e eu joguei na quadra central, foi a coisa mais maravilhosa e a maior da minha vida como tenista. Wimbledon é o torneio que todo mundo quer ganhar”, diz Borg.

Outros membros da família Rolex que triunfaram em Wimbledon incluem Rod Laver, que reinou em quatro ocasiões (1961, 1962, 1968, 1969) e Chris Evert, que ergueu o prato Venus Rosewater três vezes (1974, 1976, 1981).

Esses jogadores escreveram a lenda de Wimbledon, abrindo caminho para a geração moderna seguir seus passos. Entre aqueles que buscam imitar suas façanhas este ano está Carlos Alcaraz, que perdeu por pouco para o também Depoimento Jannik Sinner em um confronto pesado na quarta rodada em 2022. Taylor Fritz também buscará aprimorar seu desempenho impressionante no torneio do ano passado, no qual ele chegou às quartas de final.

No jogo feminino, Iga Swiatek espera somar seus quatro títulos de Grand Slam e conquistar seu primeiro na grama bem cuidada da quadra central, tendo já demonstrado seu domínio no saibro e em quadras duras. As outras embaixadoras Coco Gauff, que se tornou a mais jovem qualificada para o sorteio de simples feminino aos 15 anos de idade em 2019, e a 5ª do mundo Caroline Garcia também estarão competindo por uma sequência de sucesso.

Björn Borg relembra sua trajetória no esporte e a parceria com a Rolex.

Você se tornou um Rolex Testimonee em 2013. Você pode nos contar sobre seu relacionamento com a Rolex? Como surgiu e o que significa para você?

Sempre adorei relógios Rolex e tenho muito orgulho de ser um Rolex Testimonee, pois nossos valores são semelhantes. Significa muito estar associado à marca e é incrível fazer parte de um grupo inspirador de Testimonee no tênis e também em outros esportes.

Quais são seus pensamentos gerais sobre o apoio de longa data da Rolex ao tênis?

A Rolex e o tênis são naturalmente sinônimos e ambos se beneficiaram desse relacionamento forte e duradouro. O apoio da Rolex ao tênis permitiu que o esporte crescesse e encorajou os jogadores a buscar constantemente o progresso, ajudando a elevar o jogo a novas alturas.



Quem foi a maior influência em sua carreira no tênis?

Devo dizer que Rod Laver, que por acaso também é um Rolex Testimonee, foi a maior influência em minha carreira no tênis. Enquanto crescia, adorava vê-lo jogar e o considerava meu ídolo. Sempre gostei de seu estilo de jogo ofensivo e de golpes de solo consistentemente poderosos. Foi uma grande honra jogar contra ele e é ótimo fazer parte da família Rolex juntos.



Qual é o melhor conselho que você já recebeu?

Lennart Bergelin, o falecido tenista sueco e meu treinador de 1971 a 1983, uma vez me disse: “Certifique-se de acertar uma bola a mais do que meu oponente por cima da rede”. Ele incutiu esse mantra em mim e foi algo que sempre mantive em mente.



O que você diria ao seu eu mais jovem em 1973, quando se tornou profissional? O que tenta transmitir ao seu filho Leo, que ambiciona chegar primeiro ao Top 500?

Na minha opinião, o mais importante é seguir seus sonhos, ser consistente e sempre dar o seu melhor nas partidas e treinos. Dessa forma, você se dá a melhor chance de fazer isso e alcançar o sucesso.

Você conquistou muito em sua carreira com 11 títulos de Grand Slam de simples. O que você considera ser seus destaques pessoais? Existe uma vitória em particular que mais se destaca?

Tenho ótimas lembranças da minha carreira, mas há duas vitórias que se destacam. Uma teria que ser minha primeira vitória no Grand Slam, que aconteceu em Roland-Garros em 1974. Derrotei Manuel Orantes na final em cinco sets. Eu tinha acabado de completar 18 anos e, àquela altura, era o mais jovem campeão masculino de Roland-Garros. A outra teria que ser a final de simples masculino de Wimbledon em 1980, quando venci John McEnroe. Tivemos uma grande rivalidade ao longo dos anos, mas esta final foi particularmente especial. Com esta vitória, conquistei meu quinto título consecutivo de simples masculino em Wimbledon.

Como uma sensação adolescente, você experimentou o estrelato sem precedentes e seu sucesso consistente desempenhou um papel importante no crescimento da popularidade do tênis durante os anos 1970. Como você lidou com a pressão e a expectativa em uma idade tão jovem?

Experimentar o sucesso em uma idade tão jovem traz desafios, pois você não está necessariamente preparado para isso. Foi definitivamente desafiador às vezes, mas eu sempre adorava competir ao mais alto nível. Crescendo, meu sonho sempre foi se tornar o número 1 do mundo um dia, então conseguir isso e ganhar 11 títulos de Grand Slam foi incrível.

Que conselho você daria a outros jovens talentos, como os colegas Rolex Testimonees Carlos Alcaraz, Iga Świątek e Coco Gauff, entre outros?

Há tantos tenistas jovens e extremamente talentosos na família Rolex. O conselho que eu daria seria ouvir as pessoas em quem você confia, seguir seus sonhos e continuar trabalhando duro. Nunca perca esse apetite, pois isso o levará à grandeza.



Olhando para trás em sua carreira e como o jogo era jogado, como você acha que o tênis evoluiu e se desenvolveu nos últimos anos?

O tênis cresceu muito nos últimos anos. Hoje em dia, existem muito mais jogadores que podem representar uma ameaça e competir por títulos. O estilo de jogo evoluiu continuamente e os jogadores definitivamente precisam ser mais físicos e atléticos hoje em dia. Também houve grandes melhorias em termos de tecnologia, materiais e equipamentos.

Você foi o capitão do Team Europe na Laver Cup 2022 – um evento memorável em muitos níveis, até porque viu a aposentadoria do colega Rolex Testimonee e lenda do jogo Roger Federer. Quão especial foi fazer parte desta ocasião e você gostou do papel de capitão neste evento único de equipe?

Foi uma grande honra ser o capitão do Team Europe na Laver Cup. A edição de 2022 foi um espetáculo incrível e poder presenciar a emocionante despedida de Roger do jogo, ao lado de tantos outros grandes jogadores, foi um momento tão especial e memorável.

Existe um título de Roland-Garros em particular que se destaca para você?

Eu teria que dizer que minha primeira vitória no Grand Slam em 1974 é o que mais se destaca. Parecia um momento tão significativo na minha carreira e na reflexão, o início de uma incrível jornada e tempo jogando em Roland-Garros.

Devido à superfície de jogo lenta, Roland-Garros é considerado como um dos torneios mais exigentes fisicamente do mundo. Quão desafiador você achou esse aspecto e quão importante foi para você estar no auge da condição física antes do torneio?

Sempre estive bem preparado para Roland-Garros, pois treinei corretamente para garantir que entraria no início do torneio no auge da condição física. Isso me permitiria jogar em condições fisicamente mais exigentes e disputar títulos lá.



Fundado há quase um século e meio em 1877, Wimbledon tem suas tradições únicas e, embora em constante mudança, as regras do torneio permanecem imersas na história, refletindo o desejo dos organizadores de manter a etiqueta no esporte. Isso é algo que você lembra com carinho de seus dias de jogador e há um aspecto particular de jogar em Wimbledon que se destaca para você?

Tudo em Wimbledon é incrivelmente especial para nós jogadores. Todos tivemos que competir de branco – uma tradição que continua. Todos os aspectos, desde a atmosfera até a caminhada na quadra central, são inesquecíveis.