Ranking aponta o Brasil como o terceiro maior mercado mundial de energia solar Informação consta do relatório "Global Market Outlook For Solar Power 2024"; no ranking, o país só perde para China e Estados Unidos

Avanço: o Brasil adicionou, em 2023, 15,4 gigawatts (GW) de potência pico da fonte solar fotovoltaica, representando cerca de 4% de todo o mercado mundial no período