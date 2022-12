A vitória de Vini Jr: projeto social do jogador ganha apoio da Fundação Casas Bahia

A Fundação Casas Bahia (FCB) se junta ao Instituto Vini Jr, projeto social do jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid, para fortalecer a educação pública. A parceria irá apoiar a abertura de três Centros de Tecnologia Educacionais BASE (CT BASE) nas cidades de Recife (PE) e Cabrobó (PE) e Novo Hamburgo (RS) em escolas do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. Também será utilizado o aplicativo BASE para auxiliar no processo de aprendizagem, além de desenvolver uma nova metodologia para atender os alunos do sexto ao nono ano.

A atuação da FCB, junto ao Instituto, vai viabilizar a expansão do projeto CT BASE, que se propõe a ser um instrumento de inovação educacional preocupado com infraestrutura, métodos para capacitação de professores e gestores de escolas públicas e com a melhoria dos processos de aprendizagem.

Os ambientes, que remetem a estádios de futebol, são equipados com celulares, laptops, TVs e tablets para dar suporte no ensino. O projeto foi desenvolvido e testado na Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, em São Gonçalo (RJ) onde o jogador estudou quando criança.

“É importante encontrarmos parceiros com os mesmos objetivos com foco na educação pública de qualidade, que queiram somar nessa construção de métodos capazes de ajudar as professoras na missão de ensinar uma nova geração. O Instituto Vini Jr vem trabalhando para usar a temática do futebol em prol da educação pública de qualidade e encontramos na FCB esse mesmo objetivo. É apenas o início de uma relação de longo prazo, que será importante para a rede pública de ensino em todo o país”, afirma Victor Ladeira, diretor executivo do Instituto Vini Jr.

Além de toda a parte de infraestrutura, os professores poderão acessar o aplicativo BASE que auxilia no dia a dia da sala de aula. A ferramenta usa elementos do futebol para aproximar os estudantes de assuntos como Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História e Geografia, tendo como embasamento as regras da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A FCB entra na parceria para contribuir na manutenção dos três CTs BASE implementados em escolas do Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ) e Rio Petro (MG), que já estão em funcionamento.

A parceria também vai contribuir para o desenvolvimento de uma Tecnologia Educacional (MVP) para facilitar processos de ensino-aprendizagem do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas, realizando pesquisas com alunos e professores, que são os usuários da plataforma. A metodologia já é aplicada do 1º ao 5º ano.

Já para a gerente da Fundação Casas Bahia, Natália Menezes, os valores do Instituto Vini Jr seguem alinhados ao protagonismo jovem que é um dos pilares da instituição. “Acreditamos que o acesso à educação de qualidade transforma vidas, por isso investimentos em iniciativas que incidem na realidade educacional do país. A parceria com o Instituto representa nosso compromisso com a pauta e reforça esse importante trabalho que visa reduzir o enorme abismo entre o ensino público e privado”, diz Menezes.

