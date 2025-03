Governo do Tocantins lança crédito para empreendedorismo feminino de até R$ 100 mil

O Governo do Tocantins anunciou nesta terça-feira, 11, o lançamento de uma nova linha de crédito voltada exclusivamente para mulheres empreendedoras. A iniciativa da Agência de Fomento do Tocantins oferece valores de financiamento que variam de R$ 1 mil a R$ 100 mil, com prazos de até 60 meses e taxas de juros a partir de 0,98% ao mês. Esses números são significativamente abaixo da média de mercado, onde as taxas geralmente variam entre 2,8% e 3,5%, segundo o Governo.

A nova linha de crédito é destinada a empresas de pequeno e médio porte com mulheres como sócias majoritárias, permitindo acesso a condições favoráveis para impulsionar negócios no Estado. A medida é um reflexo da crescente inclusão de mulheres no mercado de trabalho tocantinense, que já conta com 62 mil mulheres à frente de seus próprios negócios, segundo dados do Sebrae.

A Secretaria de Estado da Mulher, coordenada por Berenice Barbosa, ressaltou que a medida visa não apenas fomentar o empreendedorismo, mas também apoiar as mulheres na jornada de liderança. "Seguimos trabalhando para que essa igualdade se amplie e se fortaleça em todas as áreas, garantindo mais oportunidades e reconhecimento para as mulheres tocantinenses", conta Barbosa.

Desde 2022, o governo do Tocantins já destinou cerca de R$ 15 milhões a programas como o "Mães Empreendedoras", criado para apoiar micro, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. Além disso, a linha de crédito também tem se destacado por proporcionar financiamento para capital fixo e de giro, fortalecendo o setor empresarial feminino.

A ampliação dessas iniciativas consolidou Tocantins como um dos líderes no Brasil em termos de equidade de gênero no serviço público, ficando em 3º lugar no ranking de 2024 do Centro de Liderança Pública, que avaliou o equilíbrio de gênero no emprego público estadual.

Inclusão e apoio à mulher

A Secretaria da Mulher de Tocantins tem desenvolvido um conjunto robusto de ações voltadas ao apoio e valorização das mulheres, como a Casa da Mulher Brasileira e os projetos Abraçando a Mulher Idosa e Feminicídio Zero. Além disso, programas como o "Vida de Mulher" e a "Caravana Todas Fortes por Elas" buscam transformar a realidade das mulheres tocantinenses, oferecendo suporte e proteção.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reafirmou o compromisso do governo estadual em criar um ambiente propício para o desenvolvimento das mulheres. “Criamos a Secretaria da Mulher para garantir que elas tenham acesso a condições justas e igualitárias em todos os setores da gestão estadual, promovendo o reconhecimento e a valorização de suas conquistas no mercado de trabalho”, destacou o governador.