Família Schurmann conclui segunda volta ao mundo e desembarca no Sul do Brasil

Após mais de quatro anos no mar, a Família Schurmann concluiu sua segunda volta ao mundo a bordo do veleiro Kat e retornou ao Brasil no fim de março.

A embarcação atracou na Marina Itajaí (SC), local de onde partiu em 2021 para a expedição Voz dos Oceanos, voltada ao combate à poluição plástica nos mares.

A chegada marca a quarta expedição da família e dá início a uma nova fase do projeto, agora com foco ampliado em ações de conscientização e engajamento da sociedade no Sul do Brasil.

Nos próximos dias, o veleiro passa por uma manutenção antes de seguir para Florianópolis, onde será uma das atrações da Casa Vozes do Oceano, espaço imersivo voltado à educação ambiental.

A abertura está prevista para 13 de maio, em uma estrutura montada ao lado da Ponte Hercílio Luz, como parte das comemorações de 100 anos do turístico cartão-postal.

A exposição deve permanecer na cidade por cerca de três semanas, com experiências que combinam arte, ciência e tecnologia para abordar o combate à poluição.

Depois da capital catarinense, o projeto segue em circuito pelo Sul, com edições confirmadas em Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS) ao longo de 2026.

A iniciativa já passou por grandes eventos internacionais. Durante a COP30, em Belém, a Casa Vozes do Oceano recebeu mais de 100 mil visitantes, com exposições, debates e exibições audiovisuais sobre conservação marinha.

Expedição percorreu 17 países e mais de 140 destinos

Ao longo da jornada, o Kat navegou mais de 136.795 km e passou por mais de 140 destinos em 17 países, incluindo regiões das Américas, Oceania, Ásia e África. A expedição teve como objetivo mapear a presença de resíduos plásticos nos oceanos e dar visibilidade ao problema em escala no mundo.

“É um sentimento de missão cumprida. Vimos que o cenário ainda é desafiador, mas também encontramos muitas soluções que apontam caminhos possíveis”, afirmou Vilfredo Schurmann, líder do projeto.

Segundo a organização, a presença de plástico e microplástico foi identificada em praticamente todos os locais visitados durante a expedição. A poluição plástica é hoje um dos principais desafios ambientais, com impactos diretos sobre a biodiversidade, cadeias produtivas e até a saúde humana.