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Família Schurmann conclui segunda volta ao mundo e desembarca no Sul do Brasil

A chegada marca uma nova fase do projeto de combate à poluição plástica, com a estreia da Casa Vozes do Oceano em Florianópolis (SC) no início de maio

Expedição da Família Schurmann percorreu 17 países e mais de 140 destinos (Familia Schurmann/Alexandre Battibugli/Divulgação)

Expedição da Família Schurmann percorreu 17 países e mais de 140 destinos (Familia Schurmann/Alexandre Battibugli/Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 12 de abril de 2026 às 14h00.

Após mais de quatro anos no mar, a Família Schurmann concluiu sua segunda volta ao mundo a bordo do veleiro Kat e retornou ao Brasil no fim de março.

A embarcação atracou na Marina Itajaí (SC), local de onde partiu em 2021 para a expedição Voz dos Oceanos, voltada ao combate à poluição plástica nos mares.

A chegada marca a quarta expedição da família e dá início a uma nova fase do projeto, agora com foco ampliado em ações de conscientização e engajamento da sociedade no Sul do Brasil. 

Nos próximos dias, o veleiro passa por uma manutenção antes de seguir para Florianópolis, onde será uma das atrações da Casa Vozes do Oceano, espaço imersivo voltado à educação ambiental.

A abertura está prevista para 13 de maio, em uma estrutura montada ao lado da Ponte Hercílio Luz, como parte das comemorações de 100 anos do turístico cartão-postal.

A exposição deve permanecer na cidade por cerca de três semanas, com experiências que combinam arte, ciência e tecnologia para abordar o combate à poluição.

Depois da capital catarinense, o projeto segue em circuito pelo Sul, com edições confirmadas em Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS) ao longo de 2026.

A iniciativa já passou por grandes eventos internacionais. Durante a COP30, em Belém, a Casa Vozes do Oceano recebeu mais de 100 mil visitantes, com exposições, debates e exibições audiovisuais sobre conservação marinha.

Expedição percorreu 17 países e mais de 140 destinos

Ao longo da jornada, o Kat navegou mais de 136.795 km e passou por mais de 140 destinos em 17 países, incluindo regiões das Américas, Oceania, Ásia e África. A expedição teve como objetivo mapear a presença de resíduos plásticos nos oceanos e dar visibilidade ao problema em escala no mundo.

“É um sentimento de missão cumprida. Vimos que o cenário ainda é desafiador, mas também encontramos muitas soluções que apontam caminhos possíveis”, afirmou Vilfredo Schurmann, líder do projeto.

Segundo a organização, a presença de plástico e microplástico foi identificada em praticamente todos os locais visitados durante a expedição. A poluição plástica é hoje um dos principais desafios ambientais, com impactos diretos sobre a biodiversidade, cadeias produtivas e até a saúde humana.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

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  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

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  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

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  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

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  • Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia

    10/10 Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

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