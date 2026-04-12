Família Schurmann conclui segunda volta ao mundo e desembarca no Sul do Brasil

Após mais de quatro anos no mar, a Família Schurmann concluiu sua segunda volta ao mundo a bordo do veleiro Kat e retornou ao Brasil no fim de março.
A embarcação atracou na Marina Itajaí (SC), local de onde partiu em 2021 para a expedição Voz dos Oceanos, voltada ao combate à poluição plástica nos mares.
A chegada marca a quarta expedição da família e dá início a uma nova fase do projeto, agora com foco ampliado em ações de conscientização e engajamento da sociedade no Sul do Brasil.
Nos próximos dias, o veleiro passa por uma manutenção antes de seguir para Florianópolis, onde será uma das atrações da Casa Vozes do Oceano, espaço imersivo voltado à educação ambiental.
A abertura está prevista para 13 de maio, em uma estrutura montada ao lado da Ponte Hercílio Luz, como parte das comemorações de 100 anos do turístico cartão-postal.
A exposição deve permanecer na cidade por cerca de três semanas, com experiências que combinam arte, ciência e tecnologia para abordar o combate à poluição.
Depois da capital catarinense, o projeto segue em circuito pelo Sul, com edições confirmadas em Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS) ao longo de 2026.
A iniciativa já passou por grandes eventos internacionais. Durante a COP30, em Belém, a Casa Vozes do Oceano recebeu mais de 100 mil visitantes, com exposições, debates e exibições audiovisuais sobre conservação marinha.
Expedição percorreu 17 países e mais de 140 destinos
Ao longo da jornada, o Kat navegou mais de 136.795 km e passou por mais de 140 destinos em 17 países, incluindo regiões das Américas, Oceania, Ásia e África. A expedição teve como objetivo mapear a presença de resíduos plásticos nos oceanos e dar visibilidade ao problema em escala no mundo.
“É um sentimento de missão cumprida. Vimos que o cenário ainda é desafiador, mas também encontramos muitas soluções que apontam caminhos possíveis”, afirmou Vilfredo Schurmann, líder do projeto.
Segundo a organização, a presença de plástico e microplástico foi identificada em praticamente todos os locais visitados durante a expedição. A poluição plástica é hoje um dos principais desafios ambientais, com impactos diretos sobre a biodiversidade, cadeias produtivas e até a saúde humana.
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Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas
(Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)
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Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros
(Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)
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Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30
(Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)
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(Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)
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Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30
(Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)
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Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico
(Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)
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Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência
(Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)
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8/10
Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas
(Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)
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9/10
Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém
(Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)
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10/10
Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia
(Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)