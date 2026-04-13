Em meio à corrida dos cartões, Swile larga na frente em sustentabilidade

O mercado de benefícios corporativos no Brasil vive um momento de virada. As novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) obrigam as operadoras a abrir suas redes e agora os cartões devem ser aceitos em qualquer estabelecimento de alimentação, independentemente da bandeira.

Enquanto algumas empresas correm para se adaptar à regulação, a Swile já operava nesse modelo desde a chegada no Brasil em 2021. E no mesmo marco em que a companhia francesa alcançou 1 milhão de usuários no país, também anunciou a conquista do Selo B, concedida a negócios com alto padrão de impacto social, ambiental e de governança.

O próprio nome da empresa carrega essa filosofia: Swile é uma fusão de "Smile" (sorriso) com "W", de "Work" (trabalho).

A jornada até a certificação levou quatro anos. Gabriela Crego, líder de ESG da Swile Brasil, contou à EXAME que a maior mudança foi cultural.

"Foram mais de 70 swilers globalmente engajados que passam a ter uma lente mais responsável para tomar decisões no dia a dia", destaca.

Para ela, a conquista é fruto de um comprometimento coletivo de todas as áreas.

O resultado? Uma transformação que foi além dos processos, segundo a executiva. "Precisávamos formalizar nossas ações e deixar um legado para as próximas gestões", diz.

A empresa formalizou políticas internas, realizou seu primeiro censo de diversidade e incorporou o compromisso com todos os stakeholders no próprio estatuto.

O time jurídico esteve envolvido desde o primeiro dia, e treinamentos de ESG passaram a integrar a entrada de novos colaboradores. Não por acaso, o pilar social foi o que mais contribuiu para a nota final da certificação.

Quando o ESG vira "cláusula de contrato"

A pressão por negócios ESG também vem da cadeia. De 2024 para 2025, o volume de demandas recebidas pela Swile neste quesito cresceu 110% e o tema até virou "cláusula contratual". A líder de sustentabilidade exemplifica: um cliente chegou a exigir até 80% dos fornecedores com alguma certificação.

Na França, o volume é tão alto que a empresa contratou uma pessoa dedicada exclusivamente para responder a essas exigências.

"Acabou virando uma perspectiva de risco dos negócios", avalia Gabriela.

Além do arranjo aberto, o PAT estabelece um teto de 3,6% nas taxas cobradas dos estabelecimentos e derruba uma prática que chegava a 12% entre as operadoras tradicionais.

Já a Swile também afirma nunca ter cobrado taxas neste patamar. "Passamos a incluir pessoas que não participavam da economia produtiva. O dono da pequena padaria que antes não aceitava agora vai ser incluído, cobrando uma taxa mais justa para todo mundo", reforça Gabriela, ao explicar a relação das medidas com a sustentabilidade.

O cartão que não vai para o lixo

Se a transformação cultural foi o motor interno da certificação, o programa de reciclagem de cartões é a face mais visível para o mercado e talvez a mais inédita. Até hoje, não existe iniciativa estruturada similar no setor de benefícios corporativos no Brasil.

A iniciativa nasceu de uma constatação pouco discutida: cartões de benefício são feitos de PVC combinado com chip metálico, um material composto que contamina a cadeia de reciclagem convencional se descartado no lixo reciclável comum, e acaba inevitavelmente no aterro sanitário.

A solução foi uma parceria com a Papa Cartão, empresa especializada na reciclagem desse tipo de material. O processo é gerenciado de ponta a ponta pela Swile: empresas clientes solicitam a coleta dos cartões antigos, um parceiro logístico realiza a retirada e os encaminha para o destino correto, onde PVC e metal são separados.

O plástico é triturado e reintroduzido na cadeia produtiva, transformado em novos produtos como cadernos e crachás reutilizáveis para eventos.

O programa pioneiro saiu de um piloto com 1.300 cartões reciclados e conta hoje com cerca de 6.000 cartões em processo de reciclagem.

"Quando as grandes empresas demandam certificações dos fornecedores, isso gera uma transformação muito positiva. Queremos inspirar e engajar aquelas que não começaram essa jornada", conclui Gabriela.

Com o Selo B conquistado, o foco agora se divide entre escalar o programa de reciclagem e preparar a recertificação, que passa a exigir critérios mais rígidos desde o início de 2026.

Globalmente, a Swile avança na aprovação das metas baseadas em ciência pelo Science Based Targets initiative (SBTi), que deve pautar a estratégia de descarbonização nos próximos anos.

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A corrida continua e a empresa dá a largada em uma estrutura que vai além do produto: uma cultura, políticas formalizadas e um ciclo de responsabilidade que começa na emissão do cartão e vai até o seu descarte.