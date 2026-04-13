Em meio à corrida dos cartões, Swile larga na frente em sustentabilidade

O mercado de benefícios corporativos no Brasil vive um momento de virada. As novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) obrigam as operadoras a abrir suas redes e agora os cartões devem ser aceitos em qualquer estabelecimento de alimentação, independentemente da bandeira.
Enquanto algumas empresas correm para se adaptar à regulação, a Swile já operava nesse modelo desde a chegada no Brasil em 2021. E no mesmo marco em que a companhia francesa alcançou 1 milhão de usuários no país, também anunciou a conquista do Selo B, concedida a negócios com alto padrão de impacto social, ambiental e de governança.
O próprio nome da empresa carrega essa filosofia: Swile é uma fusão de "Smile" (sorriso) com "W", de "Work" (trabalho).
A jornada até a certificação levou quatro anos. Gabriela Crego, líder de ESG da Swile Brasil, contou à EXAME que a maior mudança foi cultural.
"Foram mais de 70 swilers globalmente engajados que passam a ter uma lente mais responsável para tomar decisões no dia a dia", destaca.
Para ela, a conquista é fruto de um comprometimento coletivo de todas as áreas.
O resultado? Uma transformação que foi além dos processos, segundo a executiva. "Precisávamos formalizar nossas ações e deixar um legado para as próximas gestões", diz.
A empresa formalizou políticas internas, realizou seu primeiro censo de diversidade e incorporou o compromisso com todos os stakeholders no próprio estatuto.
O time jurídico esteve envolvido desde o primeiro dia, e treinamentos de ESG passaram a integrar a entrada de novos colaboradores. Não por acaso, o pilar social foi o que mais contribuiu para a nota final da certificação.
Quando o ESG vira "cláusula de contrato"
A pressão por negócios ESG também vem da cadeia. De 2024 para 2025, o volume de demandas recebidas pela Swile neste quesito cresceu 110% e o tema até virou "cláusula contratual". A líder de sustentabilidade exemplifica: um cliente chegou a exigir até 80% dos fornecedores com alguma certificação.
Na França, o volume é tão alto que a empresa contratou uma pessoa dedicada exclusivamente para responder a essas exigências.
"Acabou virando uma perspectiva de risco dos negócios", avalia Gabriela.
Além do arranjo aberto, o PAT estabelece um teto de 3,6% nas taxas cobradas dos estabelecimentos e derruba uma prática que chegava a 12% entre as operadoras tradicionais.
Já a Swile também afirma nunca ter cobrado taxas neste patamar. "Passamos a incluir pessoas que não participavam da economia produtiva. O dono da pequena padaria que antes não aceitava agora vai ser incluído, cobrando uma taxa mais justa para todo mundo", reforça Gabriela, ao explicar a relação das medidas com a sustentabilidade.
O cartão que não vai para o lixo
Se a transformação cultural foi o motor interno da certificação, o programa de reciclagem de cartões é a face mais visível para o mercado e talvez a mais inédita. Até hoje, não existe iniciativa estruturada similar no setor de benefícios corporativos no Brasil.
A iniciativa nasceu de uma constatação pouco discutida: cartões de benefício são feitos de PVC combinado com chip metálico, um material composto que contamina a cadeia de reciclagem convencional se descartado no lixo reciclável comum, e acaba inevitavelmente no aterro sanitário.
A solução foi uma parceria com a Papa Cartão, empresa especializada na reciclagem desse tipo de material. O processo é gerenciado de ponta a ponta pela Swile: empresas clientes solicitam a coleta dos cartões antigos, um parceiro logístico realiza a retirada e os encaminha para o destino correto, onde PVC e metal são separados.
O plástico é triturado e reintroduzido na cadeia produtiva, transformado em novos produtos como cadernos e crachás reutilizáveis para eventos.
O programa pioneiro saiu de um piloto com 1.300 cartões reciclados e conta hoje com cerca de 6.000 cartões em processo de reciclagem.
"Quando as grandes empresas demandam certificações dos fornecedores, isso gera uma transformação muito positiva. Queremos inspirar e engajar aquelas que não começaram essa jornada", conclui Gabriela.
Com o Selo B conquistado, o foco agora se divide entre escalar o programa de reciclagem e preparar a recertificação, que passa a exigir critérios mais rígidos desde o início de 2026.
Globalmente, a Swile avança na aprovação das metas baseadas em ciência pelo Science Based Targets initiative (SBTi), que deve pautar a estratégia de descarbonização nos próximos anos.
++ Leia mais: Nova era, novo CEO, novas metas: os planos da Swile no Brasil para este ano
A corrida continua e a empresa dá a largada em uma estrutura que vai além do produto: uma cultura, políticas formalizadas e um ciclo de responsabilidade que começa na emissão do cartão e vai até o seu descarte.
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lixão no Brasil reciclagem resíduos economia circular
(Recyclable waste pickers at the dump)
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Ponto de coleta de catadores, carroceiros em São Paulo - reciclagem - lixo -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 27/06/2024
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fábrica de papel reciclado
reciclagem
economia circular
(Workers In Recycle Plant)
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Espaço Sustentável: em parceria com a Coca-Cola, o programa “Recicla, Galera” fomenta a reciclagem
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Bolsas cheias de folhas e restos orgânicos empilhadas no centro de compostagem de Staten Island da Cidade de Nova York, em 4 de janeiro de 2024
(lixo NY resíduo orgânico reciclagem)
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A startup brasileira Energy Source oferece soluções para reparo, reutilização e reciclagem de baterias
(jlr)
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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(Insalubridade)
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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gas natural - biometano
Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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gas natural - biometano
Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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Recicla Galera - projeto de parintins AM apoiado pela Coca-cola - reciclagem -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
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Reciclagem
(Reciclagem)
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Centro de reciclagem do vidro no Amazonas
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Centro de coleta e processamento de resíduos pós-consumo SustentaPET: ação, que fomenta a economia circular da cadeia de reciclagem, foi criada numa parceria entre a Coca-Cola Brasil e a engarrafadora Coca-Cola FEMSA Brasil
(SustentaPET_crédito Divulgação)
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Entre o lançamento de cápsulas compostáveis e a reciclagem, a Nespresso quer manter o preço dos produtos inalterados
(brejo-nespresso-sustentabilidade-previas-40)
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"Sabemos da importância da reciclagem das cápsulas e que ainda não somos perfeitos nessa missão: reciclamos cerca de 25% do total produzido no mundo" (Nani Rodrigues / Nespresso)
(nani-rodrigues-nespresso-sustentabilidade-16)
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Tecidos de difícil reciclagem acabam em aterros sanitários e lixões a céu aberto
(Nature in danger)
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Cooperativa de reciclagem: os clientes da eureciclo pagam para a startup gerenciar a coleta seletiva
(PRIMA-3)
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eureciclo: mais de 200 mil toneladas de material encaminhadas para reciclagem só no ano passado
(JBS 2)
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Reciclagem de latas de alumínio
(Reciclagem de latas de alumínio)
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A men works in the recycling of plastic bags at CoopFuturo, a sorting collective which receives rubbish from the local government collection service and then sells the material to specialized recycling companies, in Rio de Janeiro, Brazil, on May 21, 2019. - Brazil is the fourth biggest producer of plastic rubbish in the world, beaten only by the United States, China and India, according to a recent report by the World Wildlife Fund (WWF). But the Latin American country recycles just 1.28 percent of the 11.4 million tonnes it generates every year, which the report said was well below the global average of nine percent. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) (Photo credit should read CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images)
(BRAZIL-ENVIRONMENT-PLASTIC-RECYCLING)
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Gerdau adotou matriz de produção que tem a reciclagem de sucata ferrosa como principal matéria-prima
(Gerdau-0823)
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Centro de reciclagem da engarrafadora de bebidas Coca-Cola Femsa, em São Paulo: 700.000 garrafas PET processadas por dia
(LIXO 1)
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Fábrica da Basf, no interior de São Paulo: a reciclagem de resíduos no país já superou 80% — Germano Lüders (/)
(Fábrica da Basf, no interior de São Paulo: a reciclagem de resíduos no país já superou 80% — Germano Lüders (/))
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(Reciclagem de garrafas PET da Coca-Cola)
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Reciclagem de lixo em Santana de Parnaíba (SP), parte de projeto
da Unilever e do Pão de Açúcar: as empresas devem protagonizar
o combate ao desperdício | Fabiano Accorsi /
(IDEIAS 1)
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Cooperativa Vila Lata, em
São Paulo: reciclagem de garrafas da Diageo, Pernod Ricard e Heineken | Fotos: Divulgação /
(Programa Glass is Good – Trabalho da Cooperativa Vila Lata, São Paulo – SP)
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Pilhas de lixo plástico comprimido em um centro de reciclagem chinês.
(lixo-china)
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Coleta de plástico para reciclagem em favela de Mumbai, na Índia.
(India-plastico)
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Reciclagem da embalagem PET do Guaraná Antarctica.
(Reciclagem-de-PET2)
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Garrafas de plástico se acumulam em uma fábrica de reciclagem na China.
(plastico-montanha)
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Exposição `Caminhos da Reciclagem´, no Distrito Federal (Wilson Dias/ABr)
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Reciclagem
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Reciclagem
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Resíduos vendidos por empresas recicladoras terão IPI zero
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A capital paulista coletou cerca de 103 toneladas por dia em 2009, 7% do resíduos passíveis de reciclagem.
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