Empresa de energia solar aposta em motos elétricas e mira R$ 1 bilhão

A EcoPower, de soluções de energia solar, está diversificando seus negócios com uma aposta ambiciosa no mercado de mobilidade elétrica.

Fundada em 2013, a empresa acaba de inaugurar seu primeiro ponto de venda de motos elétricas no país, em São Paulo, dentro de um plano de se posicionar entre as 10 maiores do mercado brasileiro até o próximo ano.

A ambição não se limita ao Brasil: até 2027, a ideia é expandir também para a América Latina e chegar a R$ 1 bilhão em faturamento no mesmo ano.

Com uma linha já composta por quadriciclos e patinetes elétricos, o CEO Anderson Oliveira destaca que a mobilidade urbana deixou de lado as fontes de energia tradicionalmente poluentes e vem as substituindo pelas limpas.

A expansão ganhou força após a EcoPower adquirir 50% da Horwin, marca reconhecida mundialmente no segmento de motocicletas elétricas.

A nova unidade em Barretos conta com diversos modelos, incluindo as SK1 e SK3, que se destacam pela autonomia de até 190 km.

"Nossas motos já são amplamente reconhecidas mundialmente e a projeção é ter na ordem de 500 pedidos ao mês no Brasil, entre consumidores finais e locadoras", destacou o CEO.

Foco no varejo e delivery

O plano mira especialmente no crescente mercado de delivery e logística de curta distância. Segundo Anderson, há um enorme potencial nos pequenos varejos, drogarias, padarias e pizzarias que dependem de entregas rápidas e econômicas -- tudo com menor impacto ambiental.

"Imagine uma pizzaria com cinco entregadores. Além desse empresário não ter mais custo com combustível, ele pode manter a taxa de entrega, agora como lucro", explicou.

A tecnologia das motos permite monitoramento em tempo real através de aplicativo, com indicadores de velocidade, frenagem e força G em curvas.

Com mais de 60 mil projetos homologados no país, a experiência da EcoPower no setor fotovoltaico oferece vantagens competitivas para a entrada no mercado de mobilidade elétrica, especialmente considerando a sinergia entre geração de energia limpa e o setor de transporte.