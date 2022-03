Vendas no varejo dos EUA têm alta moderada em fevereiro

As vendas no varejo nos Estados Unidos tiveram alta moderada em fevereiro uma vez que a gasolina e os alimentos mais caros forçaram as famílias a reduzirem os gastos em outros produtos, o que pode restringir o crescimento econômico neste trimestre.

As vendas varejistas aumentaram 0,3% no mês passado, disse o Departamento do Comércio nesta quarta-feira. O dado de janeiro foi revisado para cima para um aumento de 4,9% em vez de 3,8% como informado antes.

Economistas consultados pela Reuters projetavam desaceleração do aumento das vendas a 0,4%, com as estimativas variando de queda de 0,7% a alta de 1,7%.

A alta moderada das vendas foi divulgada pouco antes de o Federal Reserve informar sua decisão de política monetária, com expectativa de aumento dos juros pela primeira vez em mais de três anos.

"Preços mais altos de alimentos e gás significam menos dólares para serem gastos em outros varejistas", disse Sam Bullard, economista sênior do Wells Fargo.