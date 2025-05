Houthis pedem que Trump pare de apoiar Israel se quiser a paz no Oriente Médio

Os insurgentes houthis do Iêmen disseram nesta terça-feira, 13, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve acabar com o apoio a Israel para conseguir a paz no Oriente Médio, depois de o presidente americano se reunir com o primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em Riad.

"Se Trump quer que Mohamed (bin Salman) e a região durmam, ele deve parar de apoiar o terrorismo israelense, pois é um perigo constante", escreveu o membro do Conselho Político Supremo Houthi, Mohamed Ali Al Houthi, na rede social X (ex-Twitter).

O líder insurgente acrescentou que "os EUA deveriam parar de sugar o sangue do povo e de investir em guerras militares e econômicas", além de lembrar que "o custo de três semanas de agressão contra o Iêmen foi de um bilhão".

"O custo aumentou até que vocês pediram um acordo", concluiu Houthi, referindo-se ao acordo de cessar-fogo firmado na semana passada entre os EUA e os houthis e mediado por Omã, que põe fim aos combates entre os dois lados no Mar Vermelho.

Com essa breve mensagem, os houthis reagiram à reunião entre Trump e Bin Salman, que terminou com a suspensão das sanções americanas contra a Síria e um acordo de parceria multimilionário entre EUA e Arábia Saudita.

Trump iniciou hoje na Arábia Saudita sua primeira viagem internacional pelo Oriente Médio desde que assumiu seu segundo mandato como presidente dos EUA. A viagem durará quatro dias e inclui compromissos em Catar e Emirados Árabes Unidos.