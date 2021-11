Remodelado, lote 3 da Cedae ficou mais atrativo e pode captar R$ 4 bilhões

Em abril deste ano, o leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) conseguiu captar 23 bilhões de reais em outorga. Mas um dos quatro lotes, o número três, ficou sem interessados. Agora remodelado, foram acrescentados 14 municípios, totalizando 21 cidades, com valor mínimo de 1,1 bilhão de reais.

Na avaliação de especialistas em infraestrutura de saneamento básico, essa mudança deve atrair mais interessados e pode captar cerca de 4 bilhões de reais. O leilão está marcado para o dia 29 de dezembro, na sede da B3.

“É um leilão que esperávamos, mas o lote três não foi arrematado. Essa alteração é mais um vetor que mostra que o saneamento mudou de patamar para ajudar a resolver os problemas da população em geral. Este bloco deve ser super disputado”, disse Rogério de Paula Tavares, vice-presidente de Relações Institucionais na Aegea.

Tavares participou do Fórum EXAME Infraestrutura, Cidades e Investimentos, realizado em parceria com a Hiria, nesta terça-feira, 9. O painel ‘A importância do saneamento para o setor de infraestrutura’ foi mediado pela jornalista de EXAME, Carla Aranha.

Ao lado de Rogério Tavares, estava Karla Bertocco Trindade, sócia e head de infraestrutura da Mauá Capital, que também entende que o novo leilão da Cedae promete despertar interesse em muitas empresas. “Saneamento é tudo sobre escala, e ficou muito mais atrativo. Deve ser um leilão muito disputado”, afirmou a especialista.

Adriano Stringhini, diretor de Gestão Corporativa da Sabesp, destacou ainda que a companhia, apesar de pública, tem muita experiência em trabalhar com setor privado. “O saneamento está se colocando como uma grande alternativa para gerar investimento, emprego e renda. Estamos estudando parcerias com outras empresas para o setor”, disse.

