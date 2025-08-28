Quando Trump quiser conversar, 'Lulinha paz e amor' estará aqui, diz presidente brasileiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que o “Lulinha paz e amor” estará disponível para conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros sempre que o americano quiser tratar do tema, mas que não há espaço.

— Ninguém pode dizer que eu não quero negociar. O problema é que os americanos não querem negociar. Eu tenho três ministros de alto nível para negociar [Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Mauro Vieira]. Só que ninguém dos Estados Unidos quer conversar. O presidente americano se acha dono do planeta — disse Lula, em entrevista à TV Record.

Lula disse que Trump sequer enviou uma carta para o informar sobre a decisão, anunciada pelo americano nas redes sociais.

— Ele acha que pode afirmar o que ele quiser e os outros têm de obedecer. E ficam dizendo: ‘Ah, o Lula tinha de ligar’. Eu não — completou.

Segundo o petista, a medida também terá consequências negativas dentro dos Estados Unidos, como o encarecimento dos produtos.

— Temos de olhar para o nosso mercado. Esse prejuízo que a gente tá achando que vai ser para nós, ele vai ser para o povo americano. Porque quem está pagando mais caro é o povo americano. Quem vai comprar o café mais caro, as máquinas mais caras, é o povo americano. Isso vai surtir na inflação americana, eu quero saber até quando o Trump vai segurar isso — afirmou.

O tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os EUA entrou em vigor em 6 de agosto. As taxas afetam 35,9% das mercadorias enviadas ao mercado dos EUA, o que representa 4% das exportações brasileiras.