FIESC lança desTarifaço, pacote de medidas para auxiliar empresas e funcionários afetados em SC

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) lançou nesta quinta-feira (28/8) o desTarifaço, um pacote de medidas para auxiliar os exportadores e trabalhadores das empresas catarinenses afetados pela alíquota norte-americana.

As iniciativas vão desde consultoria para novos produtos e mercados, suporte para acesso a crédito e modelos de incentivos fiscais, até a capacitação para funcionários em situação de inatividade nas respectivas fábricas. Todas as medidas serão ofertadas gratuitamente pela FIESC, após um debate que envolveu representantes de 130 setores na elaboração do programa.

“O impacto do tarifaço não é uniforme. Em alguns casos, temos pequenas e médias indústrias com mais de 90% do seu faturamento comprometido. Temos que dar apoio a estas empresas e seus trabalhadores”, destaca o presidente da FIESC, Gilberto Seleme.

Estudo preliminar feito pela entidade revelou que o maior impacto oorreu nas pequenas e médias cidades de regiões como Planalto Norte, Meio-Oeste e Serra. “Atuamos também para preservar a força de trabalho nestas regiões, evitando o agravamento de problemas sociais”, acrescenta Seleme.

Misssão empresarial aos EUA

O desTarifaço é integrado por serviços especializados, oferecidos pelo Sistema FIESC como o SENAI, SESI. Entre as medidas oferecidas à indústria estão: apoio na busca por crédito e benefícios governamentais; consultoria para abertura de novos mercados; consultoria para adequação de produtos e linhas de produção; auxílio na obtenção de bolsistas especializados para reposicionamento e consultoria jurídica sobre os recursos da CLT para negociações sindicais.

Aos trabalhadores destas indústrias: capacitação de funcionários em situação de inatividade; recapacitação de trabalhadores demitidos, com vistas aos setores com carência de mão de obra e acompanhamento psicológico para recolocação profissional

Na próxima semana, a FIESC participa de uma missão empresarial organizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) a Washington, nos EUA. Nos dias 3 e 4 de setembro, o grupo terá encontros com escritórios de advocacia, reuniões na Embaixada do Brasil e diálogos com autoridades do governo americano.