Privatização do porto de Santos deve sair ainda este ano, diz governo

Na expectativa do governo, a privatização do porto de Santos, no litoral de São Paulo, deve sair ainda em 2021. A afirmação foi feita por Leonardo Maciel, secretário de Parcerias em Transportes do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), durante o Fórum EXAME Infraestrutura, Cidades e Investimentos, realizado em parceria com a Hiria, nesta terça-feira, 9.

“Esse ano de 2021 tivemos 54 leilões, pensando que estamos em um momento de pandemia. Neste ano ainda teremos o leilão da BR-381, que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte, e os terminais do porto de Santos. A expectativa é de ter ainda neste ano”, disse Maciel no painel 'A importância dos leilões para impulsionar o setor de infraestrutura'.

Considerado o maior da América Latina, o leilão deve gerar 16 bilhões de reais em investimentos, segundo o Ministério da Infraestrutura. O edital de privatização deve contemplar melhorias nos acessos terrestres ao porto, os aprofundamento do calado, que deve permitir o recebimento de navios maiores, além da construção de um túnel submerso para ligar Santos ao Guarujá.

No mesmo painel, participou Pedro Bruno, superintendente da Área de Governo e Relacionamento Institucional do BNDES. Segundo ele, para 2022 estão previstos mais de 90 leilões na carteira do banco público. "Isso dá uma média de um leilão a cada quatro dias. Com esse grande volume de projetos, temos a convicção de que vai ser uma grande alavanca para a economia brasileira", disse.

Também estava no debate Fernando Camacho, investment officer - PPP Advisory Services. A mediação foi feita por Lucas Marquiori, executive director, Equity Research no BTG Pactual.

