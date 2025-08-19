Economia

Macro em Pauta

Prioridade do governo é negociar aumento da lista de exceções à tarifa americana, diz Alckmin

Vice-presidente participou da 25ª Conferência Anual do Santander, em São Paulo

Geraldo Alckmin: vice-presidente do Brasil critica tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump (Leandro Fonseca/Exame)

Geraldo Alckmin: vice-presidente do Brasil critica tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump (Leandro Fonseca/Exame)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15h25.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta terça-feira, 19, que a prioridade do governo federal é ampliar o número de produtos brasileiros excluídos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos.

A sobretaxa resulta de uma ordem executiva do presidente Donald Trump, que adicionou 40% aos 10% já em vigor desde abril. Quase 700 itens entre os 4 mil exportados pelo Brasil aos EUA ficaram fora da tarifa extra.

— Nosso trabalho é aumentar a exclusão para mais produtos saírem da tarifa, e reduzir essa tarifa — disse Alckmin durante a 25ª Conferência Anual do Santander, em São Paulo. — A primeira tarefa é a negociação e nós acreditamos que é possível.

O vice-presidente destacou que o tarifaço de Donald Trump não faz sentido, já que a taxa média aplicada pelo Brasil a produtos americanos importados é de 2,7%. Oito dos dez itens mais vendidos ao país entram com alíquota zero.

Alckmin também lembrou que os EUA são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China, e o principal investidor estrangeiro no país, com cerca de 4 mil empresas instaladas. Segundo ele, o mercado americano é um destino relevante para produtos brasileiros de maior valor agregado, como os industriais.

O vice-presidente reforçou que a relação bilateral é marcada por “amizade e parceria extremamente antiga”. Atualmente, 12% das exportações brasileiras têm os EUA como destino.

— O Brasil é um bom parceiro porque há quinze anos os EUA têm superávit comercial com o Brasil. Os EUA têm déficit enorme de comércio, de US$ 1,2 trilhão. Mas, do G20 (grupo que reúne as vinte maiores economias do mundo), só três países têm superávit: Brasil, Reino Unido e Austrália. No ano passado, contando bens e serviços, deu US$ 25 bilhões de superávit. Nos últimos 15 anos, quase meio trilhão de dólares.

Alckmin também comentou a agenda doméstica e defendeu o avanço da reforma administrativa nos próximos meses do governo Lula. Segundo ele, a medida pode ajudar a reduzir custos, simplificar processos e fixar regras para os altos salários no funcionalismo.

— A reforma administrativa pode ajudar a reduzir custos, desburocratizar, simplificar, estabelecer regras para altos salários. Temos que ter uma cultura contra privilégio e desperdício.

Acompanhe tudo sobre:Geraldo AlckminLuiz Inácio Lula da SilvaTarifasDonald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Economia

Tebet defende revisão de gastos e diz que corte tributário de R$ 20 bi ficaria 'aquém' do necessário

Tarifaço: governo responde aos EUA e diz que não adota práticas desleais no comércio bilateral

Tarifaço: Dieese estima perda de até 726 mil empregos em cenário mais pessimista

Mais na Exame

Negócios

O plano de uma das famílias mais ricas do Brasil para um negócio que faz R$ 3,7 bilhões com madeira

Pop

O filme favorito de Tarantino: diretor revela sua obra mais icônica

Ciência

Eclipse lunar mais longo da história terá transmissão ao vivo para o Brasil

Mercados

Ibovespa reverte alta da véspera e cai quase 2% — com menos de 10 ativos operando no azul