Pix bate recorde de transações, com 99,4 milhões de pagamentos em um dia

O Pix bateu recorde de transações em um único dia nesta quarta-feira, quando foram realizadas 99,4 milhões de transferências instantâneas. O Banco Central observou que a nova marca coincidiu com o último dia para pagamento da primeira parcela do 13º salário.

De acordo com a autoridade monetária, o recorde anterior havia sido alcançado em 7 de outubro de 2022, quando foram feitas 93,6 milhões de transações em um único dia.

As operações do Pix foram iniciadas há dois anos, em 16 de novembro de 2020. De lá para cá, a ferramenta se consolidou e caiu no gosto dos brasileiros. Dados do BC mostram havia 127,8 milhões de pessoas e 10,5 milhões de empresas cadastradas no sistema em outubro.

