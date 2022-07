PIB dos EUA cai 0,2% no 2º tri e economia entra em recessão técnica

O produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos caiu 0,2% no segundo trimestre, entre abril e junho, em relação ao trimestre anterior, segundo divulgado pelo Departamento do Comércio do governo americano nesta quinta-feira, 28.

A uma taxa anualizada, a economia encolheu 0,9% no segundo trimestre.

O PIB teve variação negativa pelo segundo trimestre seguido, configurando recessão técnica segundo a definição.

No primeiro trimestre, o PIB americano havia caído 1,6% a uma taxa anualizada.

VEJA TAMBÉM: Fed eleva juros dos EUA em 0,75 p.p. e Powell sinaliza ciclo mais brando

EUA está em recessão?

Apesar dessa descrição, os EUA não classificam recessão como somente dois trimestres de queda.

A definição usada no país é mais ampla, com base nos pesquisadores do National Bureau of Economic Research, um órgão econômico do governo. A instituição classifica recessão como uma queda mais ampla na economia, espalhada por vários setores e que dure muitos meses.

Ainda não é o caso da economia americana, que vive cenário de emprego pleno (a taxa de desemprego está em 3,6%) e consumo tendo crescido neste trimestre, embora a uma taxa menor, de 1% (comparado a 1,8% no primeiro trimestre).

VEJA TAMBÉM: Por que a inflação recorde nos EUA é má notícia para o Brasil

No entanto, os riscos crescentes de recessão nos EUA estão no radar em meio à inflação recorde que tem levado a uma alta brusca de juros.

O resultado do PIB vem um dia depois de o Fed, banco central americano, elevar a taxa de juros do país novamente em 0,75 ponto.

A taxa de juros dos EUA agora subiu para o intervalo de 2,25% e 2,50%. A alta é a quarta elevação desde março.

A inflação americana superou 9% no mês passado, puxada pela alta nos preços das commodities e combustíveis que têm afetado toda a cadeia com a guerra na Ucrânia e a recuperação da economia global pós-auge da covid-19.