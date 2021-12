Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem para menor nível desde 1969

O número de pessoas nos Estados Unidos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu para o nível mais baixo em mais de 52 anos na semana passada, à medida que as condições do mercado de trabalho continuam mostrando aperto em meio a uma aguda escassez de trabalhadores.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 43 mil, para 184 mil em dado ajustado sazonalmente, na semana encerrada em 4 de dezembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. A queda para o menor patamar desde setembro de 1969 foi, no entanto, provavelmente exagerada pelas dificuldades de ajustar os dados às flutuações sazonais.

Economistas consultados pela Reuters previam 215 mil pedidos para a última semana. As solicitações caíram ante um recorde de 6,149 milhões registrado no início de abril de 2020.