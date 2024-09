Mercado eleva projeção do IPCA de 2024 pela 9ª semana

Os analistas de mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 16, elevaram pela nona semana consecutiva a expectativa da inflação para 2024, de 4,30% para 4,35%.

A projeção do IPCA para 2025 também subiu, de 3,92% para 3,95%. Além disso, o mercado passou a ver a taxa básica de juros, a Selic, em 10,50% no fim de 2025.

Os analistas do Focus também apontaram para altas nas projeções do PIB e câmbio para 2024, do PIB em 2024 e 2025 e do câmbio de 2024 e 2026.

