Exclusivo: Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, é entrevistado da Exame desta segunda-feira

Maior produtor de soja do país e um dos maiores do mundo, o Mato Grosso tem despontado não só como uma fronteira agrícola, mas como um polo para a atração de investimentos em infraestrutura. O estado possui milhares de quilômetros de rodovias que precisam ser pavimentados ou duplicados para escoar a produção de grãos e facilitar o deslocamento dos moradores das cidades.

A pujança econômica do estado, os caminhos para o desenvolvimento econômico da região e os desafios para atrair investimentos para o Centro-Oeste do país serão tema da entrevista ao vivo do programa Macro em Pauta com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, (União Brasil) nesta segunda-feira, 29, às 14h, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Mendes é formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e empresário. Ele foi prefeito de Cuiabá entre 2013 e 2015. Antes, foi presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt), do Sesi e Senai no período de 2007 a 2010.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter especial da EXAME em Brasília, e pelo editor de Macroeconomia, Luciano Pádua.