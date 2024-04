Estado concederá 2.000 quilômetros de rodovias até o fim do ano, afirma governo do Mato Grosso

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), afirmou que pretende conceder 2.000 quilômetros de rodovias estaduais à iniciativa privada até o fim do ano. Segundo ele, esse programa deve dobrar para 4.000 quilômetros a malha rodoviária do estado administrada por concessionárias. As declarações foram feitas em entrevista exclusiva ao programa Macro Pauta, da EXAME.

“Vamos fazer um grande programa de concessão esse ano. O Mato Grosso já tem 2.000 quilômetros de rodovias já concedidas a iniciativa privada e vamos conceder mais 2.000 quilômetros até o fim desse ano. Essas concessões vão permitir que o Mato Grosso seja o segundo estado com maior número de rodovias estaduais concedidas, só perdendo para São Paulo”, disse.

Mendes afirmou que a estratégia do governo passa por construir parte das estradas e fazer a concessão para o setor privado para ampliação, melhorias e manutenção. Com isso, o preço da tarifa de pedágio tende a ser menor do que se os investimentos fossem realizados do zero.

Pavimentação aumenta produção agrícola

O Mato Grosso possui 32.000 quilômetros de rodovias estaduais. Quando Mendes assumiu o governo, em 2019, apenas 6.200 quilômetros estavam asfaltados. Até 2024, 3.500 quilômetros de rodovias foram pavimentadas e a meta, até 2026, é asfaltar mais 2.000 quilômetros.

“É um desafio gigante de asfaltamento porque em todo o estado temos o agronegócio que precisa chegar com caminhão de adubo, calcário, escoar a soja. Além do caminhão da soja, há o deslocamento das famílias”, disse.

Segundo Mendes, além de beneficiar as famílias e a prestação de serviços, o asfaltamento tem efeito direto no aumento da produção agrícola da região. Segundo ele, a área de produção em Nova Maringá aumento de 100.000 para 300.000 hectares após a pavimentação de 100 quilômetros até o município.

Confira a entrevista na íntegra