Exclusivo: Márcio França, ministro do Empreendedorismo, é entrevistado da Exame desta segunda-feira

O novo programa do governo federal para ampliar o acesso ao crédito para Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, e beneficiários do Bolsa Família será tema de uma entrevista exclusiva que a EXAME fará com Márcio França (PSB), ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, nesta segunda-feira, 13.

O programa, chamado Acredita, é dividido em quatro eixos: um para ajudar os empreendedores que estão começando o negócio, outro para ajudá-los a tirar a empresa da inadimplência, um terceiro para crédito imobiliário e um último sobre ESG.

O Brasil tem hoje 6,3 milhões de micro e pequenas empresas inadimplentes, de acordo com um levantamento da Serasa Experian. O segmento com o maior número de negócios no vermelho foi o de Serviços, que representou 54,2% do total. Comércio também teve uma participação significativa, equivalendo a 37,8%. Em seguida, estava a Indústria, com 7,7%.

A entrevista também abordará outros planos do ministério e uma avaliação sobre os primeiros meses da pasta, criada no início do ano.

Márcio França é formado em direito pela Universidade Católica de Santos. Já foi vereador, deputado federal, secretário estadual, vice-governador e governador do Estado de São Paulo em 2018, quando Geraldo Alckmin deixou o cargo para concorrer à presidência. Em 2023, exerceu o cargo de ministro dos Portos e Aeroportos e, desde o início deste ano, comanda a pasta de empreendedorismo.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter especial da EXAME em Brasília, e pelo repórter de negócios Daniel Giussani.