Lula negocia com Latam compra de 9 aviões da Embraer; aérea deve anunciar aporte de R$ 11 bi no país

Santiago, Chile - A Latam deve anunciar nesta segunda-feira, 5, um investimento de R$ 11 bilhões no Brasil nos próximos dois anos, afirmaram à EXAME técnicos do governo brasileiro que acompanham as negociações.

Parte desse dinheiro deve bancar a compra de 9 aeronaves da Embraer pela companhia aérea e essa intenção deve ser anunciada e formalizada durante viagem oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile, que participa de um fórum empresarial entrre os dois países e organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).

Também está em debate o financiamento das aeronaves pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo auxiliares do chefe do Executivo, ele tem se envolvido diretamente nas tratativas e se tem se empenhado pessoalmente para o sucesso da operação.

Reunião entre Lula e CEO da Latam

Lula terá uma reunião com o CEO Global da Latam, Roberto Alvo, no início da noite desta segunda e a expectativa é de que o executivo comunique o presidente da República do desfecho positivo da negociação.

Historicamente, a Latam opera com aviões da Boeing e da Airbus. Com menor capacidade de passageiros, a tendência é que as aeronaves da Embraer sejam usadas em rotas de aviação regional. Atualmente, somente a Azul usa aeronaves fabricadas pela companhia brasileira.

Segundo um assessor de Lula, o presidente da República adotou uma postura de presidentes de outros países que têm fabricantes de aeronavs.

"O presidente da França, Emmanuel Macron, é um grande defensor dos interesses da Airbus, que tem sede no país. Historicamente, os presidentes dos Estados Unidos adotam postura semelhante em relação a Boeing", disse um auxilar de Lula.

* O repórter viajou à convite da Apex