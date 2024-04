Indústria deve estar atenta para que Reforma Tributária não seja desvirtuada, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a aprovação das leis complementares para a regulamentação da Reforma Tributária, que devem ser enviadas ao Congresso na próxima semana, e do Marco Legal das Garantias, sancionado pelo presidente Lula em outubro passado, abrem caminho para a retomada da indústria brasileira.

O ministro disse ser importante que o setor se mantenha vigilante durante a tramitação dos projetos complementares, para que a reforma não seja “desvirtuada”.

Investimentos de montadoras

Haddad discursou, nesta sexta-feira, no evento de inauguração da nova sede da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que contou também com a presença também de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Ricardo Lewandowski (Justiça).

"Eu chamo atenção para a reforma tributária porque um dos desafios da reforma tributária é justamente o de melhorar a vida do industrial brasileiro. Nós queremos produzir mais, mais barato, melhor, exportar muito, desonerando investimentos, desonerando exportações, fazendo com que os produtos industriais tenham uma alíquota de imposto de valor agregado menor", afirmou o ministro.

Reforma tributária no Congresso

Haddad também alertou o setor sobre a tramitação da matéria no Congresso: