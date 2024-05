IGP-10 de maio sobe 1,08% ante queda de 0,33% em abril, afirma FGV

O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) subiu 1,08% em maio, após a queda de 0,33% em abril, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado anunciado nesta quinta-feira, 16, ficou no teto do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta entre 0,49% e 1,08%, com mediana positiva de 0,86%.

Quanto aos três indicadores que compõem o IGP-10, os preços no atacado medidos pelo IPA-10 tiveram elevação de 1,34% em maio, ante um recuo de 0,56% em abril. Os preços ao consumidor verificados pelo IPC-10 apresentaram aumento de 0,39% em maio, após o avanço de 0,21% em abril. Já o INCC-10, que mede os preços da construção civil, teve elevação de 0,53% em maio, depois de subir 0,33% em abril.

Com o resultado, o IGP-10 acumula um aumento de 0,34% neste ano. A taxa acumulada em 12 meses ficou negativa em 1,27%. O período de coleta de preços para o indicador de maio foi do dia 11 de abril a 10 deste mês.