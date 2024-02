Gasolina, diesel e gás de cozinha ficam mais caros nesta quinta; veja qual será o preço

O preço dos combustíveis vai aumentar a partir desta quinta-feira, 1. A alta acontece por causa do reajuste das alíquotas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que subiu de 18% para 20%. Aprovado em outubro pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o ICMS cobrado sobre a gasolina passará a ser de R$ 1,37 por litro, o do diesel de R$ 1,06 por litro e o do gás de cozinha de R$ 1,41 por litro.

Segundo estimativas feitas pela Associação Brasileira e Importadores de Combustíveis (Abicom) a pedido da EXAME, os impactos nos custos dos produtos serão de R$ 0,15 para o litro da gasolina, R$ 0,12 para o litro do óleo diesel e R$ 0,16 para o litro do gás de cozinha.

"Esse é o preço estimado que será repassado para cada bandeira. A partir daí, se ela aumenta mais ou menos, é uma decisão mercadológica. Desde a mudança da legislação, esse imposto não é mais um percentual, e sim medido em reais e válido para todo o Brasil. Se em um posto a gasolina era R$ 5,25 ontem, por exemplo, hoje, se o posto repassar exatamente o valor ao consumidor final, o litro do combustível sai por R$ 5,50", explica Sergio Araujo, presidente executivo da associação.

