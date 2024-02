Haddad é diagnosticado com covid-19 e presidirá reuniões do G20 de forma virtual

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi diagnosticado com covid-19, informa a pasta nesta segunda-feira, 26. Haddad se sentiu indisposto na noite de domingo, quando, após realizar um teste, confirmou o diagnóstico. O ministro passa bem, apesar do teste positivo.

O chefe da Fazenda iria presidir presencialmente a primeira reunião de nível ministerial da Trilha de Finanças do G20, grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e União Europeia. "Reiteramos que a programação oficial do G20 está preservada e que o ministro estará representado em todos os eventos", afirma a pasta.

A pasta disse que Haddad participará das reuniões previstas para os dias 28 e 29 de fevereiro de forma virtual. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, estarão presentes nos eventos para representar Haddad.

"O ministro Fernando Haddad seguirá realizando novos testes e, em caso de diagnóstico negativo, estará liberado para a participação presencial na Bienal do Ibirapuera, nos dias 28 e 29, o que será informado oportunamente", diz nota divulgada pela Fazenda.

Haddad participaria de uma intensa agenda de encontros com os principais ministros globais e executivos de órgãos multilaterais.