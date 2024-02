Haddad comandará G20 e debaterá dívida global, crescimento sustentável e tributação internacional

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comandará na próxima semana uma série de encontros do G20, em São Paulo. A programação intensa ocorrerá entre segunda, 26, e quinta-feira, 29, e contará com reuniões de Haddad com os principais ministros globais e executivos de órgãos multilaterais.

Na segunda, às 09h30, ele receberá para uma audiência no gabinete da Fazenda em São Paulo o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov.

A conversa se dará sobre os temas que serão debatidos no G20. Às 11h, Haddad concederá entrevista coletiva para anunciar a criação de um programa de proteção cambial para investimentos sustentáveis. Às 14h, ele recebe Mark Carney, co-chair do GFANZ e chairman da Bloomberg. Todos os compromissos são na sede paulistana da pasta.

Haddad também participará, às 15h, da mesa de abertura do Fórum de Mudanças Climáticas, que ocorrerá no hotel Rosewood.

Encontro com ministros e executivos

Às 16h30, o ministro da Fazenda tem reunião com Afonso Bevilaqua, diretor executivo do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI). Na sequência, às 17h15, Haddad tem uma bilateral com a diretora gerente do FMI, Kristalina Georgieva. Entre os temas que serão debatidos estão a economia global, o nível de endividamento dos países, além da reforma do fundo, aprovada no fim do ano passado e em tramitação entre os membros.

No dia seguinte, 27, a agenda começa às 09h. Haddad recebe o Ministro das Finanças da Noruega, Trygve Vedum. Na sequência, a reunião é com ministro das Finanças de Portugal, Fernando Medina. Cada reunião terá 30 minutos de duração. Às 11h, Haddad participa de evento público, promovido pela Amcham, com a presença da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. O evento trata dos 200 anos de relações entre os dois países.

Ao meio dia, ele se desloca para a Bienal, onde será realizado a maioria dos eventos do G20 e recebe Yellen para uma reunião bilateral reservada. No mesmo local, às 16h, o ministro participa da reunião de governadores do banco dos Brics, presidida por Dilma Roussef. Na sequência, às 17h, ele e Dilma têm reunião reservada. No último compromisso do dia, Haddad estará na reunião ministerial dos Brics, presidida pela Rússia.

Na quarta, 28, o chefe da equipe econômica brasileira participa do primeiro dia de sessão oficial do G20, na Bienal, e inicia o trabalho com uma bilateral com o ministro da Economia da Arábia Saudita, Faisal bin Fadhil Alibrahim.

Às 9h45, Haddad proferirá o principal discurso do G20 com o título “O papel político econômico na abordagem das desigualdades: experiências nacionais e cooperação internacional”. Às 14h45 ele estará no segundo painel do G20, agora presidido pelo presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. O título do painel tratará das “Perspectivas Globais sobre crescimento, empregos, inflações e estabilidade financeira”.

No último dia de evento, na quinta, às 8h, Haddad participa de um café da manhã informal, restrito aos ministros, presidentes de Bancos Centrais e demais autoridades, em que conversam livremente por 1 hora e 30 minutos.

Às 09h35, o ministro da Fazenda do Brasil terá reunião bilateral com o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire. Às 10h o ministro preside a terceira sessão do dia no G20 com o tema “Tributação Internacional para o século 21”. É esperado que Haddad apresente uma proposta de tributação global da renda para diminuir desigualdades. Às 13h30 , Haddad participa da reunião de ministros da Economia da África. Devem participar os representantes da África do Sul, Angola, Nigéria, Egito e da União Africana.

Por fim, às 14h30, ocorrerá o painel sobre G20 “Débitos Globais e Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável”. Como mostrou a Exame, a dívida global totalizou US$ 313 trilhões, o equivalente a 330% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Após esse debate, ocorrem as declarações finais dos ministros e Haddad concederá coletiva às 18h30.