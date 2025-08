Haddad diz que fala de Trump sobre possível contato com Lula após tarifaço é 'ótima'

O ministro Fernando Haddad chamou de "ótima" a fala em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu caminho para um possível contato com o presidente Lula sobre o tarifaço de 50% imposto pelos EUA aos produtos brasileiros.

— Acho ótimo, e a recíproca tenho certeza que é verdadeira também. O presidente Lula estaria disposto a receber um telefonema dele quando ele quisesse também. Conforme já disse anteriormente é muito importante a gente preparar essa conversa — disse Haddad ao deixar o Ministério da Fazenda.

O ministro disse que manteve novos contatos com a equipe do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e que uma reunião mais longa e focada na decisão "unilateral" de Washington sobre as tarifas deve ocorrer na próxima semana.

— Ainda não tem data fixada. Penso que reunião com Bessent é muito importante. Entendemos que relações comerciais não devem ser afetadas por política. Nós estamos trabalhando no sentido de nos aproximarmos, reestabelecermos a mesa de negociação, talvez fazer uma reunião presencial.

Ele também destacou que o Brasil se encontra "fora da curva" em relação ao resto do mundo por razões políticas, mas defendeu que as relações comerciais não devem ser afetadas por avaliações políticas de qualquer natureza.

— Nós entendemos que as relações comerciais não devem ser afetadas por avaliações políticas de qualquer natureza — disse Haddad.

Trump disse mais cedo que Lula pode ligar para ele "quando quiser". A afirmação foi dada em resposta a uma pergunta da repórter Raquel Krähenbühl, da TV Globo, sobre a possibilidade de diálogo entre os dois líderes.

— Ele pode falar comigo quando quiser — disse o republicano.

Perguntado sobre a tarifa de 50% aplicada contra produtos brasileiros, Trump não deu detalhes, mas afirmou que "as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada". Apesar da crítica, Trump disse que "ama o povo do Brasil" e evitou antecipar qualquer medida.

— Vamos ver o que acontece — afirmou.