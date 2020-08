Goldman Sachs melhora previsão para queda do PIB do Brasil em 2020

Economistas do Goldman Sachs revisaram para cima nesta sexta-feira suas perspectivas para a economia brasileira este ano, prevendo uma queda no de 5,0% do Produto Interno Bruto em vez da contração de 7,5% projetada anteriormente.

Em nota, o chefe de pesquisa para América Latina, Alberto Ramos, disse que os índices de atividade em recuperação, indicadores antecedentes positivos e pesquisas de confiança, além de uma crescente probabilidade de estímulo fiscal “significativo” contínuo até pelo menos o final do ano, estão por trás da revisão.

A previsão média do mercado para a queda da economia brasileira em 2020 é de 5,62%, de acordo com o último Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central.

Nesta sexta, o Banco Central divulgou o índice IBC-BR do 2º trimestre, considerado a prévia do PIB. Os dados do Banco Central mostram uma queda na atividade de 11%, na comparação com o trimestre anterior. O 2º trimestre de 2020 deve ser o que mais vai contribuir para a queda do PIB neste ano, devido ao pico da pandemia do coronavírus no país.