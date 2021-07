Fundos imobiliários continuarão isentos de impostos, diz relator

O relator da reforma do Imposto de Renda na Câmara, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), anunciou nesta terça-feira que o parecer elaborado por ele mantém os fundos imobiliários isentos de tributação. Ele antecipou a informação no Twitter, antes de apresentar o texto na íntegra.

O governo, ao apresentar a versão inicial do texto, sugeriu a taxação de 15%, o que gerou reação negativa no Congresso. "Nosso substitutivo vai manter os FIIS desonerados", garantiu Sabino. Segundo ele, a compensação será feita em operações com ações de diferentes modalidades, por até três meses.

"Prejuízos compensando lucros", acrescentou o relator. Sabino apresenta o parecer em almoço com líderes partidários e com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na Residência Oficial da Câmara dos Deputados.

São previstas mudanças na alíquota do IR de empresas, que o governo propôs cortar em 5 pontos percentuais, e a inclusão de alguma medida redução de subsídios. Os dividendos devem continuar sendo taxados, apesar de alguma resistência de parlamentares e setores da economia.