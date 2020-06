Financiamento imobiliário cresce 8,2% em maio, diz Abecip

O financiamento imobiliário no Brasil com recursos da poupança (SBPE) atingiu 7,13 bilhões de reais em maio alta de 8,2% ante mesmo mês do ano passado, informou nesta segunda-feira a entidade das financiadoras do setor, Abecip.

Em relação a abril, houve alta de 6,5%.

“O volume financiado em maio, segundo mês completo sob isolamento social, foi praticamente igual ao de janeiro, ou seja, no período anterior à pandemia, indicando que houve, até o momento, impacto reduzido da crise do novo coronavírus sobre o crédito imobiliário com recursos do SBPE”, afirmou a Abecip.

Nos primeiros cinco meses do ano, os empréstimos destinados à aquisição e à construção de imóveis avançaram 23,2%, atingindo 34,1 bilhões de reais, informou a entidade.