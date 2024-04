Fazenda projeta impacto no PIB com programa de dívidas dos estados

A Fazenda aponta ainda que a elevação de 10% na mão de obra com essa qualificação também gera aumento de 5% no consumo das famílias. A equipe econômica explica que seriam estimulados empregos indiretos como “atividades associadas a serviços com importantes encadeamentos, como saúde, transporte aéreo, serviços de engenharia e serviços de informação; e a setores da indústria de transformação”.

O agregado macroeconômico com maior impacto é o investimento, com elevação de 5,1%, seguido de exportações, com 3,9%, e consumo das famílias, com 3,2%. No recorte por estado, o Rio Grande do Sul é o que apresenta maior potencial de crescimento da atividade econômica, de 4,7%, seguido por São Paulo, 4,6%, e Bahia e Amazonas, com 3,8% em potencial de crescimento.

A subsecretária de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica, Débora Freire, explica que o número de vagas abertas por estado vai depender do desconto de dívida que cada um terá.

"Para cada estado, esse abate em juros será diferente. Você terá, portanto, um investimento em contrapartida diferente em cada estado", disse.