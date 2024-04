Expectativas de inflação nos EUA para 1 ano ficam estáveis em 3% em março

As expectativas de inflação nos Estados Unidos se mantiveram estáveis para um ano, mas aumentaram no horizonte de três anos e recuaram no de cinco anos, mostra pesquisa mensal conduzida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Nova York.

Segundo o levantamento, o indicador para um ano ficou em 3,0% em março, enquanto o de três anos avançou de 2,7% para 2,9% e de cinco anos cedeu de 2,9% para 2,6%.

O levantamento apontou ainda que a probabilidade média que os participantes relataram de ficarem inadimplentes em uma dívida nos próximos três meses subiu 1,5 ponto percentual, a 12,9%, maior nível em quatro anos.