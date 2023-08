EXCLUSIVO: ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é entrevistado da EXAME às 15h desta terça

Os desafios para a conectar 140 mil escolas públicas brasileiras, os debates sobre a TV 3.0 e o ritmo de implantação do 5G no Brasil estão entre os principais temas discutidos pelo setor de telecomunicações no país.

Esses assuntos serão tema da entrevista ao vivo com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, nesta terça-feira, 8, às 15h, com transmissão pelo canal do YouTube e pelo Instagram da EXAME.

Juscelino Filho é médico, especializado em radiologia, e deputado federal reeleito pelo Maranhão, em 2022, para o 3º mandato. Na Câmara dos Deputados, ele presidiu o Conselho de Ética em 2019 e 2020. Foi relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022. Presidiu a Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) e a Comissão Especial de Inovação Tecnológica de Saúde (Cetecsau).

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter da EXAME em Brasília.