Desemprego sobe em 12 estados do Brasil no primeiro trimestre do ano

A taxa de desocupação do Brasil aumentou em 12 estados do país no primeiro trimestre de 2025, chegando a 7,0%. Em comparação com os últimos três meses de 2024, o desemprego cresceu em 12 das 27 Unidades da Federação e ficou estável nas outras 15. As maiores taxas foram registradas em Pernambuco, Bahia e Piauí, enquanto foram as de Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE.

No entanto, mesmo com o aumento do desemprego, o analista da pesquisa William Kratochwill acredita que o mercado de trabalho se mantém resiliente.

“Esse aumento no primeiro trimestre é sazonal, devido ao fim dos contratos temporários para o fim de ano. O aumento de 0,8 ponto percentual foi menor que a média dos aumentos (1,1 p.p.) para esse trimestre, o que garantiu que essa taxa de desocupação fosse a menor para um primeiro trimestre na série histórica”, explica ele.

O rendimento médio real de todos os trabalhos foi estimado em R$ 3.410 e teve aumento em relação ao trimestre anterior. As regões do nordeste (R$ 2.383) e do Sul (R$3.840) tiveram alta na renda, enquanto as demais apresentaram estabilidade.